¿Elon Musk empuja al bitcoin con sus tuits o la criptomoneda hace que el empresario tuitee?

Mucho se habla de la volatilidad de Bitcoin y el mercado de las criptomonedas en general, de hecho, incluso quienes no han invertido estarán expuestos a la idea de la volatilidad que existe en estos mercados, pero de no ser por ésta, no podrían aprovecharse los ciclos de precio para retirar un porcentaje de ganancias oportunamente y tener entradas más rentables en el mercado.

En las últimas semanas se le atribuyeron los retrocesos que presentó Bitcoin a tuits de Elon Musk, pero ¿es el empresario quien mueve el mercado o es la criptomoneda lo que lo impulsa a publicar un tuit?

Los tuits de Musk

El 20 de febrero declaraba luego de una interacción en Twitter con Peter Schiff, que el precio de BTC (BTC) y Ethereum (ETH) le parecía algo elevado.

That said, BTC & ETH do seem high lol — Elon Musk (@elonmusk) February 20, 2021

El 22 de febrero empezaría un rally bajista por 7 días, pasando de un máximo de 58,367 a un mínimo de 43,016 dólares (-26.51%).

El 12 de mayo Musk compartía en su feed de Twitter una captura de pantalla sobre suspender la compra de los vehículos Tesla con Bitcoin.

Ese día, el precio más bajo de la criptomoneda más famosa del mundo fue de 48,500 y cerraría en 49,498.77 dólares, esto es un -12.78% respecto a su precio de apertura 56,753.19 dólares.

El 3 de junio el CEO de Tesla publicaría un meme, dando a entender un rompimiento con bitcoin expresado con el emoji de corazón roto.

Este día Bitcoin presentaría un retroceso de 5% (-2,098 dólares).

La gráfica

Fuente: Trading View

En esta primera imagen apreciamos el máximo histórico (ATH) en 64,899 dólares alcanzado el 14 de abril con un mínimo de 28,800 dólares, nivel que convertiría en soporte el 31 de diciembre y sobre el que haría “retest” el 22 y 27 de enero. Se señalan también los 3 retrocesos importantes presentados en este rally.

Retrocesos

22 de febrero (-26.51%)

Previo al rally bajista (-26-51%), la gráfica indicaba que desde el 8 de febrero y hasta el 21 de febrero el precio se había alcanzado el nivel de “Sobrecompra”, de acuerdo con los indicadores RSI y Stochastic. Al mismo tiempo el indicador Fisher Transform mostraba reversión de precio. Pese al alza del precio, el volumen no superaba la media, indicando el poco interés del mercado por impulsar el precio en ese momento a nuevos máximos.

Cuando el precio entra en nivel de sobrecompra, el mercado puede proyectar un escenario bajista en la temporalidad analizada. Asimismo, la reversión que se presentaba en el indicador Fisher Transform podía considerarse como un punto para valorar el retirar ganancias o un porcentaje de estas.

En Trading, la confirmación de la acción de precio para el escenario bajista sería un buen punto de entrada para operaciones SHORT, generando ganancias con la depreciación de Bitcoin.

14 de abril (-27.51%)

Fuente: Trading View

Al igual que en el retroceso de febrero, tanto el volumen como los indicadores RSI y Stochastic nos darían los parámetros para considerar un nuevo retroceso, en esta ocasión desde la proyección de una Divergencia Bajista.

Proyectando una línea de tendencia -en color rojo- sobre los máximos creados el 21 de febrero, el 14 de marzo y el 14 de abril, y lo mismo para los máximos en el indicador RSI, vemos que en el precio éstos máximos eran “Higher Highs” mientras que las crestas en el RSI estaban haciendo “Lower Highs”, es esta disparidad lo que se conoce como Divergencia Bajista Regular, y es un indicador del retroceso del precio.

10 de mayo (-49.62%)

Fuente: Trading View

Además del retroceso que indicaban el cruce bajista en Fisher Transform y el descenso del RSI, proyectando los Canales Fibonacci podíamos detectar la tendencia bajista iniciada el 14 de abril.

Fuente: Trading View

Al mismo tiempo que el RSI y Fisher Transform mostraban señal de salida el 10 de mayo, se podía apreciar que el precio no lograría superar la resistencia del Canal Fibonacci.

3 de junio (-49.62%)

Actualmente, dentro del canal Fibonacci 1(46960.44), iniciaría desde el 19 de mayo un patrón de precio llamado “Triángulo Simétrico”.

Cuando ocurre un rompimiento de cualquier patrón de precio, tanto en nivel de soporte o resistencia, es necesario esperar confirmación de precio previo a tomar alguna acción como abrir una posición (trading), tomar ganancias o entrar al mercado, dado que los soportes y resistencias vuelven a probarse por el precio, tal y como ocurrió luego del rompimiento, sin encontrar soporte en el canal Fibonacci y tampoco sobre el extremo superior del triángulo simétrico, nivel en el que ambos soportes interactuarían.

Previo a cada tuit de Elon, el gráfico nos indicaba oportunamente cuando se presentarían los retrocesos, abriendo la posibilidad de que luego de las confirmaciones de cada retroceso motivaban que enviara los tuits.

Actualmente

De acuerdo con la teoría del Triángulo Simétrico, la Altura puede representar el crecimiento o caída de un activo, dependiendo del rompimiento del patrón. Si el rompimiento ocurre en resistencia, y logra encontrar soporte, podemos esperar un crecimiento por arriba de los 49,000 dólares y si el rompimiento ocurre en soporte, la caída podría llevar el precio hasta el soporte por debajo de los 22,000 dólares.

Cabe destacar que tales movimientos no son abruptos y se prueban de nuevo soportes y resistencias creados previamente, por lo que los retrocesos son movimientos saludables del mercado, dado que se van creando nuevos soportes para un activo que creció parabólicamente. Recordemos que el máximo histórico de 2017 fue de ~ 20,000 dólares y este nivel no se superaría sino hasta diciembre del 2020, logrando un crecimiento de 44,895 dólares (+224.60%) en menos de cuatro meses.

El "Sentimiento del Mercado"

Aún y cuando no se tiene confirmación de un Bear Market o Mercado Bajista, hay incertidumbre de la continuación del Bullrun dados los porcentajes de los retrocesos, el canal Fibonacci sobre el que se está interactuando y el patrón de triángulo simétrico en el que se encuentra el precio.

Esta misma incertidumbre es lo que provoca que se preste más atención a noticias negativas como las de la prohibición de Bitcoin en China (nuevamente), o que se atribuyan a Elon Musk los retrocesos antes mencionados creando por el nivel de FUD -Fear, Uncertainty, Doubt- y se pasan por alto noticias positivas como el anuncio por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sobre la aceptación de Bitcoin como una moneda de curso legal en el país, o la presencia de Bitcoin en el Indy 500.

Si las noticias positivas hubiesen ocurrido mientras Bitcoin superaba máximos históricos, se habría elevado más el precio, sumando al FOMO -fear of missing out-, sin lugar a duda, la interpretación e importancia de realizar tus propios análisis técnicos es clave para que tus inversiones y tardes sean más rentables.

Además de los esfuerzos de instituciones como el Exchange mexicano MEXO, quienes cuentan con cursos gratuitos y en vivo para traders, inversionistas y entusiastas desde nivel principiante a intermedio, gracias a la democratización de la información tenemos a nuestra disposición páginas, documentos, videos y podcasts con tips y consejos para quienes desean aprender y pulir sus habilidades.