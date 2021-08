El podcast: 5 claves para entender tu nuevo aliado clave en marketing y negocios

August 4, 2021 8 min read

Por Lina Marcela Garzón, Consultora Digital y Manager de Relaciones Públicas en SpicyMinds

Durante los últimos años, el podcast se ha posicionado como uno de los formatos digitales de contenido más atractivos para los usuarios. Si ayer leer un artículo de tres minutos en un blog era algo mucho más accesible que leer una revista física, hoy, escuchar este mismo contenido en formato de audio es mucho más práctico e inclusivo que una lectura.

Colombia no ha sido ajeno al crecimiento exponencial del formato. En Latinoamérica: Colombia está en el top 5 de los países que más crecen en consumo y producción junto a países como México, Argentina, Chile y Brasil y, a nivel mundial está en el top 3 de países con mayor crecimiento en la escucha de podcasts junto a India y Turquía. También se encuentra en el top 5 de países con mayor crecimiento por creación de podcasts junto a Brasil, Reino Unido, Canadá e Italia. En conclusión, Colombia está explotando el mundo del podcasting en su máxima expresión.

El 2020 fue un año que nos obligó a gran parte de la población a quedarnos en casa, explorar nuevas actividades y adaptar nuestras vidas a nuevas rutinas, formas de comunicación, aprendizaje y ocio. El interés de las personas llevó a que aparecieran más podcast, los cuales aumentaron a más de 400% en español y portugués a noviembre del 2020.

Ahora, ¿estas cifras cómo impactan o benefician el marketing y los negocios? Acá tenemos 5 claves para entender el mundo del podcast y usar esta herramienta para posicionar y vender una marca o idea.

1. El podcast es una estrategia 90% de engagement, 10% de venta exponencial

Es importante entender esto en primer lugar, porque si bien las ventas mueven la existencia de un negocio, éstas no van a suceder constante y exponencialmente sin usuarios convencidos del qué y por qué adquieren el producto o servicio. Un buen contenido no se enfoca en vender, sino en traer algún beneficio para quien lo lee, como resolver un problema, aclarar una duda o enseñar algo. La venta es sólo una consecuencia de este proceso. Es mejor un cliente comprometido a tres ocasionales, de ahí se originan estrategias como: los embajadores de marca, ganar puntos por compras frecuentes en establecimientos, tener descuentos por recomendaciones o generar programas de fidelización. El podcast se ha convertido en una de las herramientas para atraer, fidelizar y ser líder de opinión en un tema o industria.

2. El contenido debe ser accesible para todos en todo lugar

Y esto se debe a que en la actualidad, estamos dentro de un escenario en el cual consumir está totalmente conectado a la tecnología, accesibilidad y practicidad. Un formato como un podcast permite que personas con alguna dificultad visual o auditiva puedan tener acceso a la información y hacerles la vida más fácil. Adicionalmente, las plataformas de distribución y alojamiento cobran precios muy bajos por cargar estos materiales grabados sumándole que éstas se encuentran al alcance de la palma de la mano, a través de los smartphones, lo cual hace que el acceso a los podcasts sea sencillo.

3. La publicidad en las plataformas de podcast se escuchan más que en cualquier otro medio

En el estudio The State of the Podcast Universe 2020 donde se habla de las tendencias publicitarias de este formato, se menciona que al igual que con cualquier tipo de medio de comunicación que comienza sin publicidad, puede ser una batalla complicada conseguir que los consumidores acepten la misma. Sin embargo, la industria podcaster sabe que, basado en los datos de los últimos años, la lucha merece la pena por el grado de compromiso de los oyentes.

Un público al que es difícil llegar con la publicidad tradicional está bastante abierto a los anuncios en los podcasts. Casi la mitad de ellos (44%), dicen que prestan más atención a los anuncios en los podcasts que a cualquier otro medio de comunicación, y el 37% de ellos dicen que el podcasting es la mejor manera de que una marca llegue a ellos.

Incluso antes de la pandemia, la publicidad programática no sólo creció un 137% interanual a finales de 2019, sino que ese crecimiento continuó y apenas en el primer semestre de 2020 subió un 65% adicional.

4. El marketing de contenidos está creciendo

El marketing de Contenidos es una manera de involucrar a nuestro público objetivo y hacer crecer la red de leads y clientes a través de la creación de contenidos relevantes y valiosos, atrayendo, involucrando y generando valor para las personas y, de esa forma, crear una percepción positiva de la marca generando más negocios. Teniendo en mente este concepto, en un mundo donde el marketing 3.0 y 4.0 son los que están moviendo a las industrias a centrarse en los valores, el propósito, la humanización, el enfoque en las necesidades emocionales del consumidor, los medios omnicanal e hiperconectados y generar valor genuino, el podcast es una respuesta maestra.

Según un informe publicado en el blog de Neil Patel, el 78% de los consumidores confiará en una marca si crea contenidos más personalizados. Así mismo, menciona que el marketing de contenidos cuesta un 62% menos que el marketing tradicional y genera aproximadamente 3 veces más contactos. Si se invierten los recursos (es decir, tiempo y dinero) en el marketing de contenidos, reducirán los costos y, al mismo tiempo, generará hasta 3 veces los clientes potenciales que habríamos conseguido con la publicidad nativa o tradicional. Los marketers inteligentes no ponen todos los huevos en la misma cesta. Diversifican sus esfuerzos para obtener los mejores resultados. Así que no aconsejamos abandonar por completo el marketing tradicional (porque puede generar ventas rápidas), pero sí prestar más atención a la creación de contenidos de primera calidad.

5. Es una nueva fuente de ingresos

Si logramos dar vida a un podcast de éxito que cuente con miles o millones de oyentes se podrá monetizar y aprovechar para generar ingresos. ¿Cómo? Hay muchas maneras tanto directa como indirectamente.

Directamente, a través de patrocinadores que paguen una cuota por aparecer en el programa, insertando cuñas publicitarias como las que escuchamos en los programas de radio tradicionales, por revenue share de plataformas como Anchor, Spreaker o Ivoox, marketing de afiliados, entre otros.

Indirectamente, no se monetiza el podcast por sí mismo, sino que gracias a él aumenta la visibilidad, posicionamiento como líder de opinión, nace una comunidad y los ingresos no vienen porque paguen por el podcast, sino por otros productos que la marca ofrece como experto en cierta área.

En conclusión, con el tiempo, no solamente puede ayudar a posicionarnos en las búsquedas en Google, sino que puede usarse en conjunto con otras herramientas como la página web y redes sociales para que los posibles clientes lleguen de manera más sencilla. Si te animas a aprovechar los beneficios del podcast para los negocios podrás dar a conocer tu idea o negocio. generar confianza entre los clientes potenciales, encontrar una nueva vía para obtener ingresos y apostar por un formato con futuro sin necesidad de invertir grandes cantidades de dinero.