Te explicamos por qué no estar en TikTok es un gran error

Parece que una nueva aplicación de redes sociales redefine la forma en que las personas interactúan en línea cada década. TikTok se está haciendo cargo y, aunque a muchos les encanta, algunos lo ven como una pérdida de tiempo. Sin embargo, nadie puede negar su popularidad. La plataforma ofrece una forma única de crear y difundir ideas, y hoy es la séptima red social más grande del mundo.

Esto significa que TikTok es un terreno fértil para la publicidad paga y el alcance orgánico.

A pesar de la popularidad de la red social de videos cortos, muchas marcas dudan en anunciarse en la plataforma porque asumen que solo los usuarios de la Generación Z están en TikTok o que su negocio no encaja en la plataforma.

Abordemos esas suposiciones.

Solo los usuarios de la Generación Z están en TikTok

Si bien muchos de los creadores de contenido en TikTok son de la Generación Z (de 16 a 24 años), no todos lo son: solo el 41% de los usuarios se encuentran dentro de ese rango de edad. El otro 59% son millennials, Gen X y Baby Boomers.

Mi negocio no encaja en la plataforma

Algunas marcas asumen erróneamente que la publicidad en TikTok no vale la pena. Por lo general, estas organizaciones no comprenden la plataforma. Afortunadamente, no es difícil configurar, iniciar y rastrear el rendimiento de la red social o las campañas publicitarias. La misma prioriza la simplicidad y proporciona muchos recursos para ayudar a las empresas a comenzar.

Y si exploras TikTok, encontrarás varias marcas publicitarias en la plataforma en industrias como transmisión, ropa, comercio electrónico, aplicaciones móviles y belleza. La clave del éxito es ser creativo con la forma en que difundes tu mensaje y lo ejecutas sin problemas.

Estadísticas notables de TikTok que no debes ignorar

Más de 2 mil millones de usuarios han descargado TikTok. Según documentos judiciales, TikTok alcanzó los 2 mil millones de descargas globales en agosto de 2020. La compañía también fue la aplicación más descargada ese año.

TikTok está disponible en más de 200 países. A pesar de las prohibiciones de algunos, la red social agregó 50 países adicionales a su mapa de servicios el año pasado, extendiéndose a más de 200 naciones.

Aproximadamente 50 millones de usuarios activos de la plataforma son de Estados Unidos (EU). Teniendo en cuenta que la aplicación debutó en 2017, eso es un crecimiento rápido.

Los usuarios de Android en EU pasan más tiempo en TikTok que en YouTube. Esto es según el reporte de aplicaciones State of Mobile Report de Annie en 2021. Los usuarios con dispositivos Android pasan un promedio de 24,5 horas al mes en TikTok. Para YouTube, son 22 horas en promedio.

Los anuncios con el CTR más alto en la plataforma tienen mensajes por adelantado. La investigación de TikTok encontró que los anuncios que muestran un producto o mensaje en los primeros tres segundos obtienen más clics (más del 63%).

Empezando con TikTok

Antes de leer este artículo, probablemente estabas pensando en agregar TikTok a tu estrategia de redes sociales. Entonces, tal vez ahora estés listo para dar el siguiente paso. Si es así, aquí te mostramos cómo empezar.

Las primeras cosas a considerar son tu marca y audiencia. Si bien la red social será una buena opción para la mayoría de las empresas, no lo será para algunas. Sin embargo, muchas compañías han tenido éxito en el marketing de redes sociales.

Además, ten en cuenta que los momentos de marca aleatorios tienden a ocurrir en TikTok. Por ejemplo, Fleetwood Mac juega y las ventas de Ocean Spray se dispararon cuando Nathan Apodaca puso en marcha el #DreamsChallenge. De manera similar, TikToker, John Casterline, compró accidentalmente uno de los menús de Arby, pensando que era un televisor de pantalla plana. Como resultado, la empresa está obteniendo una exposición fantástica.

Crea tu perfil comercial de TikTok

La plataforma tiene un centro comercial y permite a las marcas crear cuentas comerciales en la red. Una cuenta comercial te permite agregar más información a tu perfil, como la dirección de tu sitio web. También te brinda acceso a información sobre la audiencia en tiempo real.

Sigue los siguientes pasos para configurar tu cuenta comercial:

Descarga la aplicación.

Crea una cuenta o regístrate con tu cuenta de Google, Twitter o Facebook.

Toque "Yo" ubicado en la esquina inferior derecha de la aplicación.

Presiona el ícono con forma de hamburguesa en la parte superior derecha y luego presiona "Administrar cuenta". Desde allí, puede tocar "Cambiar a cuenta comercial" en Control de cuentas.

Una vez que tengas un perfil comercial, el siguiente paso es crear una cuenta de administrador de anuncios. Eso es importante si planeas publicar anuncios en TikTok y es muy fácil de hacerlo en el sitio.

La red social solo se volverá más efectiva a partir de aquí en términos de crecimiento e innovación de la audiencia. La plataforma aún es joven y, con su tasa de crecimiento actual, las marcas que se incorporan a la red ahora verán los mayores beneficios.