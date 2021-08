Tener dos hijos y nada de tiempo inspiró a esta emprendedora fitness a lanzar con éxito su propio negocio

August 9, 2021 5 min read

En esta serie compartimos consejos, sugerencias e ideas de emprendedores reales que están librando una batalla comercial a diario. (Las respuestas se han editado y condensado para mayor claridad).

Soy Jennifer Jacobs, directora ejecutiva y fundadora de J Method, y la superentrenadora más reciente de Beachbody. El Método J no es solo un programa de entrenamiento, es una mentalidad para empujar tus límites y sacar la mejor versión de ti mismo. J Method te enseña a entrenar con un propósito hacia tus objetivos mejorando el movimiento, desarrollando el equilibrio, redefiniendo la fuerza y optimizando la nutrición a través de un enfoque de entrenamiento funcional. El Método J es una forma eficiente y efectiva de entrenar menos, ganar más y entrenar en cualquier momento y lugar.

Creé el J Method por una necesidad personal de mejorar mi propio estado físico y salud después de tener a mis dos hijos y en respuesta a una creciente demanda de clientes de entrenamiento personal. Como madre de dos niños pequeños, no siempre tenía tiempo para ir al gimnasio y no siempre tengo mucho tiempo en general. Necesitaba encontrar una forma eficaz y eficiente de entrenarme.

Entrené a la mayoría de mis clientes virtualmente online via streaming por muchos años antes de 2020. De hecho, incluso antes de que las empresas pensaran en usar el streaming como una forma de llegar a las personas, yo estaba capacitando a mis clientes a través de Skype. Con los cambios en 2020, cuando muchas personas se vieron obligadas a adaptarse y volverse virtuales, ¡yo ya estaba ahí! Planeé tener varios eventos presenciales en varias ciudades de todo el país en 2020, pero eso obviamente tuvo que posponerse. Gran parte de lo que hago, y gran parte de mi 'por qué' es ayudar a las personas a llevar un estilo de vida saludable, así que tuve que pensar en otras formas de conectarme aún más con mi comunidad, como realizar eventos o debates 'en vivo' sobre nutrición y fitness por medio de redes sociales y otras plataformas electrónicas como Zoom.

Siempre existen las formas tradicionales en que la gente busca financiamiento, pero a veces está en donde menos lo esperas y a través de alguien que nunca pensaste. Por lo tanto, apóyate siempre en tu red y trabaja en la expansión de ésta porque nunca sabes quién puede conocer a alguien y quién puede estar interesado.

La voluntad de creer en ti mismo y en lo que quieres lograr, y esforzarte para que suceda. Ser creativo, innovador, pensar fuera de la caja y estar dispuesto a asumir riesgos.

