Sus videos 'deepfake' de Tom Cruise volvieron loco a TikTok; ahora tiene una empresa de Inteligencia Artificial

August 9, 2021 3 min read

¿Tom Cruise está en TikTok? A comienzos de este año el actor de Misión Imposible comenzó a aparecer en videos de la red social comprando ropa, cantando Crash Into Me de Dave Matthews Band y haciendo magia. Estos videos recolectaron millones de seguidores, vistas y comentarios, no porque la luminaria estuviera compartiendo estos aspectos de su vida, sino precisamente porque no era él.

Los videos mostraban a un doble hecho a través de inteligencia artificial diseñado específicamente para sonar y moverse como Tom Cruise. Se trataba de un ejercicio de deepfakes, -término derivado de la combinación de "aprendizaje profundo" y "falso" en inglés-, hechos por el artista de efectos visuales y de inteligencia artificial Chris Umé con ayuda del actor Miles Fisher, quien sirvió de suplente del cuerpo de Cruise.

Según reporta CNN, el éxito de los videos del "Tom Cruise pirata" inspiraron a Umé a fundar la empresa Metaphysic en junio junto con su hermano Kevin y Tom Graham. Esta compañía se especializa en usar la inteligencia artificial para crear anuncios y restaurar películas antiguas.

A pesar de solo tener unas semanas de haber sido fundada, Metaphysic ya ha trabajado con grandes clientes como Gillette con quien hizo un anuncio recreando a un joven Deion Sanders junto con su look del día del draft de 1989 y otro para a Asociación Belga de Fútbol que revivió a dos directores técnicos famosos ya fallecidos con motivo de la Eurocopa 2020.

Los deepfake y su controversia

Los deepfakes han despertado la preocupación de diversos sectores pues esta tecnología podría usarse para suplantar personas en situaciones comprometedoras, (como colocar el rostro de actores famosos en películas porno), o ayudar a la suplantación de identidad. De acuerdo con el reporte de Bloomberg, críticos ya han expresado su preocupación de que esta tecnología pueda ser usada para superimponer el rostro de alguien en una escena de crimen o protesta.

Al respecto, el cofundador de Metaphysic, Tom Graham, un emprendedor tecnológico con sede en Londres, dijo a CNN Business "La tecnología está avanzando, le guste a alguien, de verdad".

Umé, quien reside en Bangkok, Tailandia, trabajó en el episodio piloto de la serie web deepfake Sassy Justice de los creadores de South Park.