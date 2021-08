Recaudé 1.3 millones de dólares con una sola publicación en LinkedIn

August 12, 2021 5 min read

Esto no es una exageración, esto realmente sucedió. Permíteme darte un poco de contexto: los 1.3 millones de dólares fueron un cheque de inversión. La publicación era una imagen. La inversión provino de alguien con quien nunca había hablado pero que me envió un DM. Desde que esto sucedió, he tenido tiempo de reflexionar sobre qué lo hizo posible y las distintas lecciones que aprendí.

Pero primero, un poco de historia. Dirijo una startup llamada Stakester. Tenemos dos años, estamos en la industria de los e-sports (deportes electrónicos), por lo que es un campo genial y estamos experimentando un gran crecimiento de usuarios. Tengo poco más de 7 mil conexiones en LinkedIn.

El propósito

No pretendía recaudar dinero en aquel momento, porque acabábamos de cerrar una ronda de financiamiento. Pero somos una startup, y la verdad es que siempre estamos levantando capital, aunque quizá no formalmente. Habíamos perdido un poco de atención, así que quería hacerme notar.

Aprendí una lección valiosa durante nuestra última ronda de financiación: que cuando se trata de obtener dinero, la oportunidad para que los inversores obtengan un gran rendimiento lo es todo, así que que necesitaba llamar su atención con algo que demostrara nuestro potencial.

Con eso en mente, aquí estaban las prioridades:

Mostrar crecimiento. Demostrar que está sucediendo rápidamente. Hacer que mucha gente lo vea. Conseguir que muchas personas adecuadas lo vean.

Y así es como lo hice:

Elige una métrica. Realmente no importa cuál, siempre que sea significativa y esté creciendo. Haz de esto el punto clave de la publicación. La imagen que hice era un gráfico simple que muestra una curva pronunciada.

Menciona un período de tiempo en la publicación que parezca corto. Por ejemplo, en lugar de 4 semanas, usa 1 mes. El lector verá el número, no el período.

Por ejemplo, en lugar de 4 semanas, usa 1 mes. El lector verá el número, no el período. Mantén todos los datos en LinkedIn. Si necesitas agregar un link, ponlo en los comentarios. LinkedIn prioriza las publicaciones que mantienen a las personas en el sitio. Además, agrega un hashtag relevante. CONSEJO TOP: la imagen tiene un lugar privilegiado, pero también lo tiene tu primera línea, así que haz que llame la atención. El mío decía “ADVERTENCIA. ENORME ALARDEO ABAJO", y fue una invitación a hacer clic en 'leer más'.

Esta es la magia: si agregas a alguien en una publicación, ya que la gente generalmente es educada, es casi seguro que le gustará. Esto significa que aparecerá en su feed. Por lo tanto, etiqueta a personas que se encuentran en el sector al que deseas llegar o que están asociadas con quienes lo están. Yo etiqueté a todos los que han invertido en mi negocio o han recaudado inversiones para sí mismos, porque todos tendrán redes relevantes.

Esto es lo que aprendí de esa publicación:

Lección 1: Las formas venden

No importa lo que muestre el gráfico, solo su forma. Brinda una respuesta emocional instantánea. Vemos que la curva de Covid se dobla hacia arriba, entramos en pánico; la vemos descender, nos relajamos. ¿Observamos los números y lo que representan? Casi nunca. Es lo mismo aquí, muestra una curva atractiva, la gente se va a emocionar.

Lección 2: No preguntes

En el momento en que pides dinero, los papeles se invierten, pierdes el poder. En cambio, haz que se acerquen a ti. Alimenta a ese FOMO y comenzarán a comunicarse contigo.

Lección 3: Sienta las bases

La probabilidad de que una publicación te consiga 1 millón de dólares es, bueno, una en un millón. Tuve mucha suerte, lo sé. Pero me hice más propenso a tener suerte al sentar las bases primero. Crecí mi comunidad de LinkedIn y comenté los post de otras personas para que me correspondieran. Tu perfil puede ser la base de tu negocio. Invierte tiempo y energía en cultivarlo y tus posibilidades de tener suerte aumentarán exponencialmente.

Y finalmente, este es el post de LinkedIn que me hizo ganar 1.3 millones de dólares: