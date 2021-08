Elon Musk comparte su proceso de diseño de 5 pasos en un sencillo video

August 12, 2021 3 min read

El usuario de Twitter Trung Phan analizó un video de dos horas con Elon Musk dando un recorrido por las instalaciones de Starbase en Texas, donde SpaceX está construyendo Starship, el cohete más alto de la historia.

En el transcurso del video, Musk analiza un proceso de cinco pasos que dice seguir cuando comienza con el diseño y la fabricación. Como con la mayoría de las cosas que hace, su consejo no es algo que lea en ningún libro de texto de la escuela de negocios.

Aquí hay cinco pasos, organizados y transcritos por Trung Phan, y editados aquí para mayor claridad y extensión:

1. Haz peticiones menos totas

"Los requisitos son definitivamente tontos; no importa quién te los dio. Es particularmente peligroso cuando provienen de una persona inteligente, ya que es posible que no los cuestiones lo suficiente. Todos están equivocados. No importa quién seas, todos se equivocan en algún momento. Todos los diseños están mal, es sólo una cuestión de cuán mal".

2. Intenta eliminar parte del proceso

"Si partes no se vuelven a agregar al diseño al menos el 10% del tiempo, significa que no se eliminaron suficientes partes. El sesgo tiende a ser muy fuerte hacia 'agreguemos esta parte o paso del proceso en caso de que se necesite después".

3. Simplifica u optimiza

"La razón por la que este es el tercer paso y no el primero es porque el error más común de un ingeniero inteligente es optimizar algo que simplemente no debería existir. Tienes que preguntarte si algo debería existir. Básicamente, sin saberlo, te pones una camisa de fuerza mental. Trabajaráa para optimizar lo que simplemente no debería existir".

4. Acelera el tiempo del ciclo

"¡Te estás moviendo demasiado lento, ve más rápido! Pero no vayas más rápido hasta que hayas trabajado en las otras tres cosas primero. Porque si estás cavando tu tumba, no querrás cavar más rápido".

5. Automatiza

"Luego, el paso final es: automatiza. Personalmente cometí el error de retroceder en los cinco pasos varias veces. En el Model 3 de Tesla, automaticé, simplifiqué y luego eliminé".