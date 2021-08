Por qué los falsos 'expertos' en finanzas de TikTok te pueden hacer perder tu dinero

August 19, 2021 6 min read

Durante la pandemia mundial, muchos se quedaron atrapados en el interior y debido a muchos factores, como el aburrimiento y la pérdida de puestos de trabajo, el comercio diario se hizo cada vez más popular. La gente comerciaba a diario desde acciones hasta criptomonedas, tratando de aprovechar al máximo la situación.

Esto generó una gran afluencia de expertos financieros en TikTok, que comenzó a denominarse FinTalk y StockTok debido al gran aumento del contenido relacionado con las finanzas en la plataforma. Muchos traders principiantes comenzaron a seguir a estos expertos financieros autoproclamados, haciendo operaciones basadas en la información que transmitían las cuentas más grandes.

La mayor parte del contenido es información errónea y simplemente incorrecta, lo que hace que quienes lo siguen sufran importantes pérdidas financieras. Seguir los consejos de las personas equivocadas puede resultar muy costoso desde el punto de vista financiero y muchos inversores primerizos lo descubrieron muy rápidamente.

Esta nueva generación de expertos financieros autoproclamados en TikTok es tóxica y muy mala para la industria. Y este es el por qué.

La mayoría de los "expertos" de TikTok no son profesionales financieros con licencia

Cualquiera puede posicionarse como un experto en TikTok, y no se requiere una licencia para dar consejos y opiniones, incluso si las personas parecen saber de lo que están hablando.

Siempre hay un descargo de responsabilidad de "esto no es un consejo financiero", pero esa es solo una forma de protegerse de una posible violación de la SEC (Comisión de Bolsa y Valores).

Cuando busques asesoramiento financiero en el mundo real, fuera de las redes sociales, encuentra a un asesor financiero con licencia. Nadie comienza esa búsqueda en TikTok, ya que hay demasiado en juego. Entonces, ¿por qué las personas siguen los consejos de personalidades de esta red social que están lanzando criptomonedas para invertir?

Lamentablemente, todo se reduce al valor percibido y a la creencia de que solo porque alguien tiene muchos seguidores, esa persona sabe de lo que está hablando y se puede confiar en ella.

Los "consejos" dados están alineados con el algoritmo de TikTok

Dominar el algoritmo de TikTok significa una exposición más orgánica, lo que significa más participación y seguidores. TikTok tiene un fondo de creadores que paga por las vistas, por lo que los influencers tienen un incentivo para crear contenido que funcione bien en el algoritmo.

Entonces, si una criptomoneda específica está en tendencia, crear contenido a su alrededor es el boleto para una publicación que potencialmente se volverá viral y recompensará a su creador de varias maneras, lo que equivale a más participación, seguidores e ingresos.

Si uno de estos autoproclamados expertos está hablando de una determinada moneda, es posible que no lo esté haciendo porque es prudente analizar su potencial de inversión; es posible que lo esté haciendo simplemente para jugar con el algoritmo.

Las 'Meme coins' usan cuentas populares de TikTok para engañar

Un gran porcentaje de las 'meme coins' terminan siendo estafas y alfombras, sus creadores usan personas influyentes y populares para lanzarlas con el objetivo de inflar rápidamente el precio antes de que la mayoría de los tenedores vendan, para posteriormente dejar sin liquidez y son dinero a quienes las compran, ya que estas pierden su valor rápidamente.

Este es un proceso de enjuague y repetición, a menudo orquestado por el mismo grupo de personas. Muchos inversores expertos en criptomonedas pueden ver fácilmente que los contratos son similares, al igual que los sitios web y los equipos promocionales detrás de las monedas digitales.

El sueño de ser el próximo Dogecoin es a menudo la fuerza impulsora detrás del éxito de estas estafas. Frecuentemente tienen suministros de billones y los consumidores pueden comprar millones de monedas con solo unos pocos cientos de dólares. Esperan que la divisa sea el próximo éxito y se conviertan en millonarios de la noche a la mañana.

Los bombeadores son buenos para vender el sueño. La mayoría de los influencers de TikTok a los que se les paga por bombear monedas se les paga en monedas y venden antes del vertedero, que es la forma en que se benefician de tu participación.

No hay regulación ni rendición de cuentas

Cualquiera con una cuenta de TikTok puede comenzar a hacer videos que hagan afirmaciones escandalosas sobre las criptomonedas y la inversión, y siempre que mencione que no es un consejo financiero, incluso si lo es, nadie responsabiliza a esa persona por lo que está ofreciendo allí.

No existe ninguna regulación, y mientras alguien no se haga pasar por un asesor de inversiones registrado, técnicamente el individuo no está infringiendo ninguna ley. Si existieran regulaciones para validar la información en la plataforma, todo el nicho financiero en TikTok desaparecería.

Hay muchas mentes geniales en el mundo de las criptomonedas a las que seguir en las redes sociales, así como blogs y sitios web de la industria, si quieres leer hechos, no especulaciones. Cointelegraph, por ejemplo, es una de las fuentes de noticias en línea centradas en criptografía más confiables y respetadas.