México busca reinventarse a través de la Inteligencia Artificial

August 18, 2021 7 min read

Reinventarse para no desaparecer, a ese punto de no retorno llevó la pandemia del coronavirus (COVID-19) a miles de empresas de todos los tamaños y sectores en México.

En este escenario, una de las tecnologías disruptivas más explotadas para lograr la digitalización y el crecimiento económico fue la Inteligencia Artificial (IA).

“La pandemia le enseñó a las empresas la importancia de adoptar tecnologías como la IA para digitalizarse, mejorar la calidad en la atención que le brindan a sus clientes, en sus servicios y potencializar el trabajo que generan sus colaboradores, esto mientras reducen costos e incrementan sus ingresos”, señala Israel Alejandro Cauich Viñas, fundador y CEO de SoldAI.

De acuerdo con el índice de Transformación Digital, elaborado por Dell Technology, se dio a conocer que durante el año 2020 México experimentó un importante avance respecto a la transformación digital, ya que el 52% de las compañías encuestadas en la República Mexicana se consideraron parte de la categoría “adoptantes digitales”, es decir, empresas que ya se encuentran invirtiendo en la innovación.

Si bien la Inteligencia Artificial no es un tema nuevo en el país, ya que se trabaja en ella desde la década de los 50, recién en últimos años la IA se ha convertido en la herramienta más poderosa y en la gran aliada de las empresas nacionales para no quedarse atrás en esta revolución digital y, así, poder seguir creciendo y siendo competentes dentro del mercado.

“El cambio tecnológico en diversas industrias presenta hoy una oportunidad inmejorable para posicionarnos dentro de los países a la vanguardia en desarrollo e implementación de la IA. La cercanía y relación comercial con Estados Unidos, y siendo un país con una participación importante en exportación y manufactura, nos obliga a incorporar y desarrollar tecnologías basadas en IA, misma que nuestros principales clientes ya están adoptando”, precisa Ruben Ariff Alatorre Bernal, CEO de Alfonso Marina.

Lo cierto es que la adopción de esta tecnología no es automática, por el contrario, se requiere de empresas dinámicas e innovadoras que puedan absorber las herramientas asociadas a la IA y, sobre todo, de una fuerza de trabajo con habilidades, capacidades y conocimientos compatibles y complementarios a esta tecnología emergente. Es allí donde México enfrenta un gran desafío.

“En México existen innumerables retos de cara a la implementación de Inteligencia Artificial, siendo uno de ellos el proceso de adquisición, limpieza y centralización de los datos. Así también, se necesita realizar una labor extensiva en las industrias para transformarlas digitalmente y hacerlas ‘Data-driven’. Sólo después de esta labor, las industrias podrán comenzar a implementar la inteligencia artificial de manera adecuada”, indica Fernando González Paulin, Chief Data Officer de RappiPay.

Aun cuando México es un canvas en blanco, y la comunidad de la Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial apenas comienza a ser explotada, ya hay industrias nacionales como la automotriz, la agrícola, la financiera, retail, entre otras, que con la aplicación de estas tecnologías han comenzado a maximizar sus beneficios y rentabilidad. Y es que sin Data y sin IA no hay verdadero conocimiento del cliente, de la industria, ni de los productos.

“En los próximos cinco años veremos un crecimiento exponencial de la industria de la IA. Lamentablemente las empresas que no se adapten van a perder su posición en el mercado o van a desaparecer. Por eso es importante que las instituciones públicas y privadas se sumen a este compromiso y evolución, para dar apoyo y acceso a empresas con recursos limitados, de manera que éstas encuentren oportunidades de crecimiento”, manifiesta el CEO de Alfonso Marina.

El panorama es claro, México está viviendo un despertar tecnológico y con la explotación de la Inteligencia Artificial se está beneficiando a la industria de una manera nunca antes vista, optimizando las cadenas de suministro, acelerando la implementación de procesos de alto valor y, a la vez, destacando la importancia de las ‘habilidades humanas’ como la creatividad y la resolución de problemas.

Por todo ello hoy la Inteligencia Artificial es la principal apuesta de las empresas y de la economía mexicana para reinventarse y enfrentar la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

La Inteligencia Artificial, entre las tres tendencias digitales del futuro en México

Según KPMG, las tres tendencias digitales más importantes para el futuro de las empresas mexicanas son la nube (77%), la Inteligencia Artificial (70%) y la red móvil de quinta generación o 5G (31%).

Sin embargo, en el informe “Creative disruption: How CEOs expect Covid-19 to reshape business in the region”, Oxford Business Group coloca al trabajo remoto como la transformación más importante de las compañías en México, en el segundo puesto se encuentran las tecnologías de la nube y en tercero la automatización.

El problema es que muchas empresas de la región aún tienen un acceso y entendimiento limitado de la tecnología. Casi la mitad de ellas (47%) se encuentra en etapas iniciales de innovación, señala KPMG, y menos de 5% cuenta con un nivel de innovación maduro, enfocado en la mejora continua.

“Los desafíos para el desarrollo de la Inteligencia Artificial en el país son los mismos que para la mayoría de las industrias dedicadas al desarrollo de tecnología. Se centra en la falta de acceso a recursos. A medida que la industria privada confíe en los proyectos nacionales y les otorgue contratos para su implementación, nuestra IA se abrirá paso en los mercados de América Latina, en primer lugar, y posteriormente en el mundo”, considera César Antonio Ramírez Vargas, Digital Strategist en Homiefoo.

“La IA está beneficiando a la industria de manera nunca antes vista, optimizando las cadenas de suministro y acelerando la implementación de procesos de alto valor. A la vez que promueve un mejor desarrollo del talento humano”, comenta Adolfo A. Romero CEO en Grupo Tecporio Innova.

Como se puede ver, todavía queda mucho camino por recorrer, es por eso que, para seguir avanzando en el desarrollo de la industria de la Inteligencia Artificial, México seguirá requiriendo de empresas dinámicas e innovadoras, comprometidas, que crean en el potencial que tenemos como país y que apuesten por el talento nacional capacitado para desarrollar y explotar IA.