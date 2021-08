Twitter da marcha atrás y cambia su nuevo diseño ante quejas de usuarios por dolores de cabeza

August 18, 2021 4 min read

Apenas el pasado 11 de agosto, Twitter estrenó su nuevo diseño con colores de alto contraste y una nueva fuente llamada Chirp. Sin embargo, el cambio generó muchas quejas de usuarios reportando que el rediseño les resulta molesto y hasta les provoca dolores de cabeza. Por ello, la red social decidió dar un paso atrás y hacer modificaciones al aspecto de la plataforma.

Al presentar el rediseño de Twitter, la empresa afirmó que "podría parecer extraño al principio", pero mejoraría el consumo de contenido y limpiaría el "desorden visual". Es decir, sabían que iban a enfrentar cierta resistencia por parte de los usuarios, tal como pasa cuando hacen cambios en cualquier plataforma.

Today we release updates for colors & typography! See @TwitterDesign post for full details. The A11Y updates are: - Higher color contrast of buttons, links, focus - Easier reading with left-aligned text & more space between text - Fewer distracting gray things What do you think? pic.twitter.com/Umu3F1iJjb

Con el paso de los días, en vez de acostumbrarse, los usuarios de todo el mundo comenzaron a quejarse más, alegando que el nuevo diseño de Twitter resultaba muy incómodo, difícil de leer y demasiado brillante. Incluso hubo quienes reportaron que tan solo navegar por la app unos minutos les provoca dolores de cabeza.

"Es más pequeño y más denso ahora, lo que significa que necesito forzar más la vista para leer", escribió un usuario. "Es simplemente imposible leer si uno tiene una discapacidad visual y/o de procesamiento", comentó otro.

Ante la lluvia de quejas, este fin de semana la cuenta de accesibilidad de Twitter anunció que ya estaban trabajando en hacer mejoras.

“Hemos identificado problemas con la fuente Chirp para usuarios de Windows y estamos trabajando activamente en una solución”, se lee en un tuit reciente.

“Estamos haciendo cambios de contraste en todos los botones para que sean más agradables a la vista porque nos dijo que la nueva apariencia es incómoda para las personas con sensibilidades sensoriales. Estamos escuchando e iterando”, agregaron en el mismo hilo.

We've identified issues with the Chirp font for Windows users and are actively working on a fix. Thanks for your patience and please let us know if you have additional feedback.