United Airlines recuerda a sus empleados que no deben amarrar con cinta adhesiva a los pasajeros: Reporte

August 19, 2021

United Airlines envió un recordatorio a sus empleados de que se debe evitar tapar a los pasajeros rebeldes con cinta adhesiva, según Fox Business.

El medio obtuvo un memorando para empleados del vicepresidente senior de servicios a bordo de United Airlines, John Slater.

"Recuerden que hay elementos designados a bordo que pueden usarse en situaciones difíciles, y que nunca se deben usar medidas alternativas como cinta", escribió. Citando a la Administración Federal de Aviación, Fox Business señaló que en 2021, ha habido un total de 3889 incidentes de pasajeros rebeldes en vuelos. Algunos de los incidentes han ganado notoriedad, ya sea por el comportamiento del pasajero o la respuesta de la tripulación de vuelo.

A principios de este mes, los asistentes de vuelo de Frontier Airlines pegaron con cinta adhesiva a un pasajero a su asiento, produciendo un video viral en el proceso. American Airlines también ha aparecido en algunos titulares por situaciones similares, aunque United no lo ha hecho.

Frontier passenger allegedly touched 2 flight attendants breasts, then screamed his parents are worth $2 million, before punching a flight attendant. Frontier suspended the crew for duct taping the passenger to his seat as they landed in Miami. 22 yr old Max Berry is in custody. pic.twitter.com/4xS9Rwvafx