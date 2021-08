¿Deberías gastar miles de pesos en este regreso a clases? Te decimos cómo ahorrar

August 19, 2021 6 min read

Para los padres, el regreso a clases significa un regreso al gasto: descubrimos recientemente que, a pesar de la pandemia, aproximadamente la mitad de los padres que planean hacer compras para el inicio de curso este año esperan gastar aproximadamente lo mismo que lo harían normalmente, con más de ese gasto destinado a la ropa que en 2020.

La pandemia ha agregado nuevos artículos a las listas de compras. Más escuelas están pidiendo a los estudiantes que traigan sus propias botellas de agua y, en algunos casos, grandes cantidades de artículos como lápices y crayones mientras los maestros intentan reabastecer las aulas, dice Charles Field, director ejecutivo de TeacherLists, que publica cerca de 2 millones de listas de suministros proporcionadas por las escuelas. También es más difícil encontrar descuentos en artículos para el regreso a clases este año, dice, debido a los desafíos de la cadena de suministro. "A medida que los minoristas se agotan, es menos probable que tengan precios muy bajos, especialmente para los productos producidos en el extranjero", dice.

A pesar de esos desafíos, existen formas de mantener los costos bajo control. Les preguntamos a padres y educadores cuáles eran sus mejores estrategias.

Antes de comprar, haz un inventario

Dado que tantos estudiantes han estado en escuelas virtuales o híbridas durante la pandemia, Nedra McDaniel, madre de dos hijos y fundadora del blog Adventure Mom, sugiere revisar lo que tienes actualmente, tanto para útiles escolares como para ropa. Es posible que a los niños les quede pequeña la ropa de la escuela, pero otras no, y necesitas saber esos detalles antes de ir a las tiendas. "De lo contrario, terminas comprando cosas que realmente no necesitas", dice McDaniel. "Regresé y vi que teníamos tijeras nuevas del año pasado".

También sugiere esperar para comprar ropa de otoño e invierno. Es probable que estén a la venta más adelante en la temporada y, de todos modos, es posible que los niños ya hayan crecido. "No tienes que salir corriendo y conseguir todo de una vez", dice. Los jeans, por ejemplo, tienden a salir a la venta en octubre. Mantén una lista actualizada de lo que necesitas y las tallas de tus hijos en tu teléfono para que puedas aprovechar las ofertas cuando las encuentre, aconseja McDaniel.

Espera cuando veas descuentos

Debido a la tensión de la pandemia en la cadena de suministro, Field dice que los minoristas se están quedando sin artículos estándar que los niños pueden necesitar, como carpetas, mochilas y cuadernos. "Compre a principios de este año", aconseja, y si ves descuentos, no espere para aprovecharlos, porque los productos podrían desaparecer pronto o reabastecerse a precios más altos. También notó que las ventas de regreso a la escuela comenzaron a principios del verano, tal vez como resultado del Amazon Prime Day en junio.

Alissa Davis, madre y maestra de primer grado en Indianápolis, dice que encuentra ofertas al hacer compras al por mayor de artículos como barras de pegamento, papel y lápices y luego consumirlos lentamente durante el año escolar. “Nunca se sabe cuándo tendrás proyectos en los que debe trabajar en casa, por lo que es útil tenerlos. Puedes comprar al por mayor y luego distribuirlo durante el próximo año o dos ”, dice.

Davis, que también comparte sugerencias en su sitio web, teachermomlifeblog.com, dice que no es necesario esperar hasta obtener las listas de útiles. Compra cuando veas descuentos: "Puedes predecir algunas cosas que tu niño necesitará o querrá, así que observa las ofertas", sugiere. Algunas tiendas también dan paquetes de artículos con descuento, pero a veces contienen útiles adicionales que no necesitas. De manera similar, las escuelas a veces ofrecen un paquete de útiles para que los padres lo compren, pero es posible que puedas pagar menos comprando en lugares al por mayor (en México sería una buena opción revisar las papelerías de lugares como Pino Suárez en el Centro Histórico).

Consulta tu tienda local

Davis dice que recientemente encontró grandes ofertas en el súper y tiendita de la esquina. “Estos locales compran útiles escolares y luego los quieren sacar rápidamente para dejar espacio para la decoración de otoño”, dice, y agrega que las tiendas de comestibles a menudo tienen programas de lealtad que brindan descuentos adicionales. Algunas tarjetas de crédito con devolución de efectivo también ofrecen tiendas de comestibles como una categoría de bonificación, lo que puede generar aún más ahorros.

Compra artículos individuales en tiendas físicas

Con las compras en línea, es fácil comparar precios y agregar rápidamente artículos de una lista de útiles escolares. Pero de esa manera, señala Field, es posible que no puedas comprar solo una o dos barras de pegamento, por ejemplo; puede que tenga que comprar un paquete con varios. Ese enfoque podría funcionar si te estrás surtiendo para varios niños, pero si solo desea una barra de pegamento, es probable que encuentre mejores ofertas cuando compres en una tienda física.

Pide ayuda si la necesitas

Es posible que algunos elementos de la lista de útiles escolares no sean esenciales o que no sean necesarios hasta más adelante en el año escolar. Davis sugiere pedirle al maestro de tu hijo que te ayude a priorizar entre lo que realmente necesitas para el primer día y lo que puedes esperar para comprar. “Hay algunas cosas que he guardado en un armario o sobras que podría distribuir a los estudiantes. Los maestros pueden ayudarlo a clasificar si está en un aprieto", dice ella.

Agrega que los maestros pueden indicarte organizaciones comunitarias que arman campañas de útiles si necesita ayuda adicional.