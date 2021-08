¿No tienes una gran idea para empezar? No hay problema. Aquí te mostramos cómo comprar un negocio

August 26, 2021 7 min read

No todos los emprendedores necesitan inspiración; el espíritu empresarial a través de la adquisición puede ser el lugar donde brilles.

Cuando piensas en un emprendedor, probablemente te imaginas a un visionario con una gran idea nueva. El empresario arquetípico construye un plan centrado en esa idea y luego lleva el negocio a grandes alturas. Hemos visto cómo esto se desarrolla una y otra vez, pero no todos tenemos ideas de miles de millones de dólares. ¿Eso significa que no somos emprendedores?

Por supuesto no. No necesitas una idea del calibre de Uber o Airbnb para encontrar tu lugar como líder empresarial. Es genial si tienes una idea así, pero si no la tienes, aún existen opciones. Por un lado, puedes comprar un negocio.

Sí, "simplemente compra un negocio" puede sonar un poco como "déjalos comer pastel", algo obvio e inútil a primera vista, pero puedo ofrecerte consejos sobre cómo hacerlo y qué hacer una vez que estés al mando.

El modelo de búsqueda de fondos es perfecto para el emprendimiento a través de adquisiciones

Los fracasos tienen una forma de generar éxitos. Mi primera incursión en el espíritu emprendedor fue una empresa de ropa personalizada llamada Phoenix Clothiers, la misma fue una víctima de la crisis financiera de 2008. Sin embargo, emergí con mucha experiencia y relaciones valiosas.

Un día, mientras tomaba un café, un antiguo cliente me preguntó si había considerado emprender mediante adquisiciones. No lo había pensado antes, pero tenía sentido. Tenía un título en finanzas y emprendimiento de la Universidad de Emory, había sido banquero de inversiones en el Reino Unido y era un lector voraz de libros sobre negocios y liderazgo. Si bien no tenía una gran idea para mi próxima gran empresa, tenía el conocimiento, la experiencia y el impulso para hacer algo grandioso.

Poco después, me topé con un video de Irv Grousbeck, un profesor de Stanford considerado el padrino del modelo de búsqueda de fondos. La Escuela de Negocios de Stanford define este método como un vehículo de inversión a través del cual los inversionistas apoyan financieramente los esfuerzos de un emprendedor para ubicar, adquirir, administrar y hacer crecer una empresa privada.

El modelo de búsqueda de fondos se diseñó para personas como yo que están en el camino de convertirse en líderes, pero que no necesariamente tienen el deseo o la idea de ir tras una startup de arranque. Es un buen término medio, donde encuentras una empresa que tiene un historial comprobado y dejas tu propia marca.

Entonces asistí a la escuela de negocios con un enfoque bastante singular de emprendimiento a través de adquisiciones. Mi socio comercial y yo formamos Seneca Partners y comenzamos a buscar seriamente un negocio para comprar en 2013. En 2014, compramos Krueger-Gilbert Health Physics (KGHP), que eventualmente se convertiría en Apex Physics Partners.

Has adquirido un negocio; ahora comienza el trabajo

Puede comprar un negocio, pero no puede comprar los corazones y las mentes de tus nuevos colegas o clientes. Como CEO recién nombrado, especialmente uno sin experiencia técnica en tu nueva industria, puedes ser objeto de muchos rumores y preguntas incómodas: ¿Sabe él lo que está haciendo? ¿Va a hacer grandes recortes en el personal? ¿Le importa siquiera la industria?

En su popular libro The Outsiders, William Thorndike relata a varios ejecutivos que tuvieron éxito en industrias en las que no estaban técnicamente versados. Uno de los temas es que, como forastero, tienes una perspectiva única de la industria y sus oportunidades. Tienes un pase libre para pinchar y hacer las preguntas tontas. Cuando las respuestas a esas preguntas se reducen a "así es como siempre lo hemos hecho", tienes la oportunidad de hacer un cambio.

En otras palabras, tu ignorancia de una empresa o industria no es un pasivo, es un activo. Como nuevo director ejecutivo de una compañía, tu trabajo durante el primer año más o menos es escuchar y conocer las verdaderas fortalezas y debilidades de la firma. Debes resistir la tentación de hacer cambios radicales hasta que comprendas lo que es fundamental y elemental.

También es fundamental dedicar el primer año aproximadamente a establecer relaciones con tus colegas y clientes. Conduce hasta donde están. Llévalos a almorzar. Muéstrales quién eres, no los dejes adivinando. Ve más allá de la regla de oro y sigue la regla del platino: haz a los demás lo que ellos quisieran que tú les hicieras. Esto te ayudará a ganarte el respeto y la aceptación de las partes interesadas clave mientras sigues tu estrategia para hacer crecer la empresa.

Esto será difícil de escuchar para algunos emprendedores trabajadores, pero no intentes hacer demasiado. Un consultor nos dijo una vez a mi socio y a mí: "has dominado el arte de apagar incendios con la cara". Sí, apagamos los incendios, pero fue doloroso. Hay momentos en los que lo más productivo que puedes hacer es dar un paso atrás en el día a día, averiguar cuál es realmente el problema y dirigir a tu equipo.

El espíritu empresarial a través de la adquisición es un maratón, no una carrera

En siete años y medio, hemos llevado nuestro negocio de una plantilla de 16 personas en un puñado de estados del Atlántico medio a una organización que emplea a 130 personas en más de 30 estados. Puede que esos números no sean llamativos, pero nos queda bien. Prefiero ver un crecimiento lento y constante que honre los valores de la empresa que presidir un crecimiento rápido e inestable a expensas del personal y sus familias.

Si bien el camino del espíritu empresarial a través de la adquisición puede no generar ganancias instantáneas e impresionantes, y puede que no sea un recipiente para tu única gran idea, ofrece mucho más. Nos ha brindado la oportunidad de perseguir el éxito a largo plazo, satisfacer nuestra curiosidad intelectual y participar en una experiencia de aprendizaje profundamente significativa.

Cuando eres el director ejecutivo de una empresa construida en torno a tu idea, es fácil hacer todo sobre ti. Todavía me queda mucho camino por recorrer antes de convertirme en el director ejecutivo que quiero ser, pero entiendo que el papel del director ejecutivo no se trata de mí: se trata de lo que puedo hacer al servicio de la empresa y de todas sus partes interesadas. Las lecciones que he aprendido sobre humildad, responsabilidad y liderazgo no se pueden encontrar en un libro de texto. Estas son ideas para las que he trabajado y, como emprendedor, valen más para mí que cualquier gran idea.