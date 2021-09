10 libros que leer cuando estés estancado y necesites motivación

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Todos nos sentimos igual. Desganados, agobiados, desesperanzados. Lo cierto es que esto es hasta cierto nivel normal porque estamos cruzando una pandemia histórica.

Para agarrar fuerzas para cruzar el último trimestre de 2021, te dejamos las siguientes recomendaciones de libros, - clásicos y modernos -, que te ayudarán a recuperar tu motivación y tu energía.

Este libro figura como una fábula para niños, en el cual el autor usa a dos ratones y dos humanos para enseñar ciertas moralejas de negocios. En un resumen muy general, los humanos no dejan de mover de lugar el queso de los ratones y te narra cómo van reaccionando. Si te frustran mucho los cambios repentinos, este es libro para ti ya que te enseña la importancia de saber lidiar con ellos. Es un libro muy corto y se lee rápidamente por el formato en el que lo escribió.

2. El mejor negocio eres tú, Reid Hoffman

Escrito por el cofundador de LinkedIn, este libro te ayuda a navegar por el mundo de negocios que tenemos hoy en día. Hay que entender cómo ha evolucionado y lo que eso significa para aquellos que quieren triunfar en este campo. Te habla de las habilidades básicas que necesita cualquiera que quiera lograrlo. Pero sobre todo, te motiva a apostar en ti y dice que tú eres el trabajo más importante que vas a tener en tu vida, ¡échale ganas!

Es difícil encontrar algo que te apasione y te traiga dinero al mismo tiempo, muchas personas tienen miedo de apostar por lo que les gusta por si no rinde los frutos que debería. En este libro, Vaynerchuk te muestra cómo tu pasión también puede ser aquello que te brinda éxito en los negocios. Puedes usar el internet para convertir tus intereses en tu trabajo y este libro te explicará como.

4. Founders at Work, Jessica Livingston

Si estás emprendiendo un proyecto, seguro conoces todas las historias de éxito de otros emprendedores. Te has impresionado con varios que empezaron en ceros y construyeron un imperio, pero en esas historias se suelen saltar la parte más importante: qué tan difícil les fue llegar ahí. Livingston se encarga de relatar esas partes. Es importante leerlas para concientizar que no se construye de la noche a la mañana y es normal que fracases, que te cueste trabajo, que te frustres, etc.

5. La mente del emprendedor, Kevin D. Johnson

En este libro, D. Johnson recopila las creencias, los hábitos y las características que tienen los emprendedores exitosos. Para tener mente de emprendedor, hay que entender cómo funciona la de aquellos que ya están en la cima. Si estás buscando cambiar tu mentalidad o forma de trabajo, este puede ser un buen lugar para empezar.

6. El poder de los hábitos, Charles Duhigg

Somos lo que hacemos. Este libro nos habla de la importancia de los hábitos, como sabemos, la clave del éxito tiene mucho que ver con persistencia y trabajo duro. Pero para poder construir mejores hábitos tenemos que entender la mentalidad que los rodea, y este libro nos explica justo eso.

7. Libera tu magia: una vida creativa más allá del miedo, Elizabeth Gilbert

Este libro es más para almas creativas. Si tu emprendimiento tiene algo que ver con creatividad o arte, necesitas leer este libro. Elizabeth Gilbert, la escritora de Eat, Pray, Love, habla de cómo perderle miedo a tu potencial y decir lo que tienes que decir porque nadie más podría hacerlo como tú.

8. Despertando al gigante interior, Anthony Robbins

Anthony Robbins es conocido mundialmente como un experto de la ciencia del desarrollo personal. En este libro te muestra cómo encontrar tu camino y manejar tu vida, tu negocio y tus finanzas. Todo empieza con conocerte a ti.

9. Manual de supervivencia para autónomos: ser autónomo y no morir en el intento, Ayuda T Pymes

Este libro es un poco más tedioso. No es lo más emocionante, pero sí es de lo más útil que puede tener un emprendedor. No tiene naturaleza motivante, pero te va a explicar qué trámites necesitas sacar y cómo, cómo evitar los errores más comunes, cómo facturar, etc. Definitivamente uno de los musts antes de empezar un negocio. (¡Y es gratis!)

10. El arte de empezar, Guy Kawasaki

En estas páginas encontrarás todo lo que tienes que saber para convertir tu producto o servicio en un éxito de ventas. Hay una nueva edición disponible que ha evolucionado con el tiempo y ahora incluye todas las estrategias digitales necesarias para hacerlo funcionar.