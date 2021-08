OnlyFans ya no prohibirá el contenido sexual explícito

August 25, 2021 2 min read

En días pasados OnlyFans anunciaba un cambio en sus políticas de contenido, el cual afectaba directamente a aquellas personas que venden contenido para adultos a través de la plataforma.

Los cambios informaban que: la conducta sexualmente explícita sería prohibida en el sitio. El objetivo de esta nueva política era cumplir con las solicitudes de sus socios bancarios y proveedores de pagos.

Sin embargo, el día miércoles 25 de agosto la plataforma anunció a través de redes sociales que no entrarían en vigor los cambios planificados para el primero de octubre.

“Hemos obtenido las garantías necesarias para apoyar a nuestra diversa comunidad de creadores y hemos suspendido el cambio de política planificado para el 1 de octubre… OnlyFans es sinónimo de inclusión y continuaremos brindando un hogar a todos los creadores”, explica en un tuit la compañía.

Thank you to everyone for making your voices heard.



We have secured assurances necessary to support our diverse creator community and have suspended the planned October 1 policy change.



OnlyFans stands for inclusion and we will continue to provide a home for all creators.