¡TUDUM! Así será el primer evento mundial abierto para fans de Netflix

August 25, 2021 3 min read

El TUDUM de arranque de Netflix es uno de esos logos sonoros que todo el mundo ubica. Ahora esa rúbrica sirve para dar nombre al primer evento mundial para fans del servicio de streaming.

Exactamente dentro de un mes, el 25 de septiembre, se celebrará el "TUDUM: A Netflix Global Fan Event", donde las mayores estrellas y creadores de más de 70 series, películas y especiales de todo el mundo se suamrán a un evento virtual de adelantos, trailers e imágenes abierto al público.

¿Qué podremos ver en TUDUM?

Imagen: Netflix

El evento abierto de Netflix durará 3 horas y se mostrará adelantos y contenido de las nuevas temporadas de series populares como Stranger Things, Bridgerton, The Witcher, La Casa De Papel (Money Heist) y Cobra Kai, así como de películas como Red Notice, Don’t Look Up, Extraction, The Harder They Fall y The Old Guard.

De esta manera podrás ver en directo las últimas noticias y ver los primeros looks, nuevos avances y clips exclusivos durante los paneles interactivos y las conversaciones con los creadores y estrellas de Netflix dede programas como:

Aggretsuko / アグレッシブ烈子

A Whisker Away / 泣きたい私は猫をかぶる

A Traves De Mi Ventana

Arcane

Army of Thieves

Black Crab

Big Mouth

Bridgerton

Bright: Samurai Soul / ブライト: サムライソウル

Bruised

The Chestnut Man

Cobra Kai

Colin in Black and White

Cowboy Bebop

The Crown

Oscuro Deseo

De Volta Aos 15

Don’t Look Up

Emily in Paris

Extraction

Finding Anamika

Floor is Lava

The Harder They Fall

Hellbound / 지옥

Heeramandi

Human Resources

Interceptor

Inside Job

La Casa De Papel

The Old Guard

Ozark

Maldivas

My Name / 마이 네임

New World / 신세계로부터

Pretty Guardian Sailor Moon Eternal: The Movie / 劇場版美少女戦士セーラームーンEternal: 前編・後編

Rebelde

Ritmo Salvaje

Red Notice

The Sandman

Sex Education

The Silent Sea / 고요의 바다

Soy Georgina

Stranger Things

Super Crooks / スーパー・クルックス

Ultraman

The Umbrella Academy

Vikings: Valhalla

The Witcher

The Witcher: Blood Origin

Young, Famous and African

Adelanto de la serie live action de Cowboy Bebop / Imagen: Netflix

¿Dónde podrás ver el evento TUDUM?

La transmisión en vivo se hará a través de los canales de YouTube de Netflix en todo el mundo, además de Twitter y Twitch a partir de las 9 a.m. PST / 12 p.m. EST / 4 p.m. GMT / 1 a.m. JST y KST.

Habrá programas previos especiales con series y películas coreanas e indias, así como contenido de anime desde las 5 a. M. PST / 8 a. M. EST / 12 p. M. GMT / 9 p. M. JST y KST en canales específicos.

¡Visita TUDUM.com para conocer las últimas noticias del evento!