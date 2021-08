Netflix lanzó dos videojuegos de 'Stranger Things' para jugar desde su app, aquí todo lo que debes saber

August 30, 2021 4 min read

Tal como se rumora desde hace un tiempo, Netflix incursionó en el mundo de los videojuegos con su nueva división Netflix Gaming. La plataforma de streaming estrenó la sección con dos aventuras basadas en la exitosa serie Stranger Things. Aquí te contamos cómo funciona.

Los nuevos videojuegos de Netflix Gaming llevan por nombre ‘Stranger Things: 1984’ y ‘Stranger Things 3: The Game’. Estos títulos se desarrollaron bajo un acuerdo de licencia en 2017 y 2019, respectivamente, para coincidir con el estreno de la segunda y la tercera temporada de la serie.

A través de un comunicado, la empresa señaló que el proyecto aún está en una etapa muy temprana y están trabajando para mejorar la experiencia durante los próximos meses. Por ahora la sección de juegos de video solo está disponible para usuarios de Polonia, como parte de una prueba inicial.

Netflix comentó también que su objetivo es ofrecer juegos gratuitos para sus suscriptores, sin publicidad, anuncios, ni compras dentro de la app. Además, prometen que la nueva sección de videojuegos estará disponible para todos los suscriptores del servicio.

Let’s talk Netflix and gaming.



Today members in Poland can try Netflix mobile gaming on Android with two games, Stranger Things: 1984 and Stranger Things 3. It’s very, very early days and we’ve got a lot of work to do in the months ahead, but this is the first step. https://t.co/yOl44PGY0r