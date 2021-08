WhatsApp renueva los mensajes de voz, estas son las nueva características

August 30, 2021 2 min read

A todos nos ha pasado que no, nos gusta nuestro tono de voz, que se te sale un gallo, un ruido de fondo inesperado o simplemente la grabación no es como esperabas. Pues, la plataforma de mensajes instantáneos ha hecho al respecto, WhatsApp renueva los mensajes de voz, ahora de permitirá escucharlo antes de enviarlo.

La nueva grabadora de WhatsApp te dejará parar la grabación y escucharla con total tranquilidad antes de mandarla. Además, mostrará el gráfico de ondas justo como ya lo hace en Messenger de Instagram y Facebook. De esta manera puedes avanzar la reproducción al momento que elijas, sin tener que oírla desde el principio.

¿Recuerdas cuándo empezaron las notas de voz? Inicialmente tenías que mantener el dedo en el icono de micrófono para poder grabar. Luego llegó el famoso candado que cuando lo deslizabas hacia arriba bloquea la grabación para seguir hablando sin que ser cortara. Bueno, ahora con deslizar el dedo hacía arriba con el candado desplegará nuevas funciones.

De acuerdo con Xataka, al momento de desplegar las nuevas funciones, toda la interfaz de la grabación de la app cambia y muestra las ondas del sonido y tres botones: papelera para eliminar, enviar y parar.

Esta versión ya está presente en las versiones beta de WhatsApp para iOS y Android, según WaBetaInfo, por lo que se espera pronto esté disponible para la versión oficial, es decir, para todo el mundo.

