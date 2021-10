ASMR, una nueva herramienta para combatir el estrés y la ansiedad

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Últimamente se han popularizado diferentes métodos que ayudan a las personas a lidiar con el estrés o la ansiedad. Seguramente existen millones de artículos que den tips sobre cómo controlar estos sentimientos en el trabajo, en casa, a la hora de dormir, cuando te acabas de despertar, etc. Pero hay un método no tan escuchado para aliviar el estrés que se ha probado útil en algunos estudios: el ASMR. Además, es fácil de llevar a cabo y no requiere ningún esfuerzo de tu parte.

Depositphotos

ASMR significa Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma (por sus siglas en inglés). Esto se refiere a una sensación de cosquilleo que suele comenzar en la nuca o en la cabeza, es parecido a lo que sentimos cuando tenemos un escalofrío, pero más agradable. En los últimos años este término se ha popularizado porque surgieron lo que le llaman “Asmartists”, personas que se dedican a producir contenido audiovisual que te provoque ese cosquilleo.

YouTube es la plataforma principal en la que se publican estos videos, y hay millones de ellos. En Instagram se encuentra contenido similar, pero por la naturaleza de la red social suelen ser más cortos. Hay diferentes tipos de videos y categorías. En algunos sólo son ruidos placenteros, en otros te habla una persona, hay algunos inclusive que son de “roleplay” en donde el Asmartist finge ser maquillista, masajeador, doctor, etc. Existen cosas normales como ruidos de corte de pelo hasta videos muy extraños y nichos. Hay contenido de duración variable, desde cinco minutos hasta 10 horas. Entonces si lo quieres disfrutar en un descanso o escuchar 10 horas seguidas mientras duermes, habrá un video para ti.

El propósito del ASMR es relajar al observador, la gran mayoría de los videos tienen como objetivo ayudarte a dormir. Dado que el fenómeno se popularizó hace poco, no hay muchos estudios respecto de sus funciones reales, pero sí hay algunos. Uno se realizó en 2015 por Medical News Today, en el cual dividieron a más de mil personas en dos grupos, uno de control y otro en el que las personas veían ASMR. La gente que veía este tipo de contenido tenía que describir cuántas veces durante el video lo sintió y cómo fue su experiencia. Los investigadores se dieron cuenta de que aquellos que lo sentían frecuentemente tenían niveles más bajos de estrés y muchas personas reportaron que el ASMR elimina algunos sentimientos relacionados con el estrés y la depresión.

En el 2018 se llevó a cabo otro estudio que revelaba los mismos resultados más algunos otros sentimientos de bienestar. La Universidad de Sheffield encontró que el ASMR también le ha ayudado a sus estudiantes a sentirse menos estresados. Cabe recalcar que no todos sienten el cosquilleo en los videos, y hay gente que no lo disfruta. No es para todos, pero vale la pena intentarlo.

Imagen: Unsplash

“En promedio, el heart rate de las personas que vieron los videos de ASMR fue comparable con los resultados de otras técnicas para reducir el estrés como la música y el mindfulness.”, dice la autora del estudio, Dr. Giulia Poerio

La salud mental del mundo ha empeorado con la pandemia. Hay gente que se siente sola y aislada, otras personas están estresadas por perder su trabajo, por miedo a la enfermedad. Hay gente que ha presentado más ansiedad y depresión. Con todo lo que está pasando en el mundo es difícil mantenerse positivo y sólo disfrutar la vida. La buena noticia es que hay ciertas cosas que podemos empezar a hacer para sentirnos mejor.

“Muchos no reaccionamos bien al cambio. La idea de vivir diferente, el miedo a una enfermedad, estar separados de los que amamos y las preocupaciones sobre el trabajo y el salario le ha causado ansiedad y estrés a muchos. Yo he recibido mucha retroalimentación positiva sobre como el ASMR le ha ayudado a mis viewers en esta época”, menciona Sarah Nicholson, un Asmartist en entrevista con Innermost.

Tal vez cosas como el journaling, la meditación o ver videos de ASMR no van a cambiar el mundo ni resolver nuestros problemas, pero si nos pueden brindar momentos de paz en un mundo caótico. Si es algo que nos puede hacer sentir mejor aunque sea por 15 minutos, vale la pena.

Hay diferentes versiones de videos por lo que si intentas uno y no te late, ¡no te rindas! Seguro habrá algo que es para ti.