Pareja publica una factura por 4,700 pesos para los invitados que no fueron a su boda

September 1, 2021 2 min read

Este artículo fue traducido de nuestra edición en inglés

This story originally appeared on Black Enterprise



Una pareja de Chicago publicó una factura a las personas que no se presentaron a su boda y dice que ahora están recibiendo disculpas de los invitados.

Doug y Dedra Simmons celebraron la boda de destino de sus sueños en el Royalton Resort en Negril, Jamaica, este mes, pero no todos los que habían confirmado su asistencia. La pareja dice que nunca se enteraron de que los invitados no vendrían y no recibieron notificaciones ni disculpas.

"Cuando regresamos, no dijeron nada", dijo Simmons a Insider el lunes. “Y siento que ese fue un problema real porque lo hubiéramos entendido si nos hubieran dicho que no podían asistir. Pero no llamar, no presentarse... eso era un problema".

La pareja decidió enviar una factura de 240 dólares (poco más de 4,700 pesos al tipo de cambio actual) a los invitados que no se presentaron a su boda y ahora dicen que han recibido algunas disculpas, indicando que fue un "momento de enseñanza".

La publicación se volvió viral y provocó debates en ambos lados.

Simmons escribió:

"No se ofendan cuando les envíe esta #factura. Se verá algo así. Lo enviaré por correo electrónico y correo certificado... en caso de que no reciba el correo electrónico #PettyPost".

Simmons le dijo a Insider que bromea mucho en su página de Facebook y aclaró que nunca pretendió enviar realmente la factura. Sin embargo, comenzó a recibir disculpas de algunos de los invitados desaparecidos después de que se sintieron mal después de ver su publicación.

“Ese fui yo siendo un poco mezquino y simplemente teniendo un momento de aprendizaje al mismo tiempo. Nunca tuve que enviarlo porque solo ellos [los invitados desaparecidos] al verlo solos en Facebook les producían culpa", continuó. "No siempre tienes que hacer cosas para la gente, pero el hecho de que lo publicaste y ellos lo vieron, fue cuando vinieron corriendo y dijeron: 'Oye, ya sabes, me disculpo'".