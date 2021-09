Cómo ganar dinero mientras usas Twitter: Llega Super Follows

September 2, 2021 3 min read

Twitter presentó oficialmente su herramienta de monetización de contenido Super Follows con la que los tuiteros podrán ganar dinero extra con mensajes exclusivos para sus seguidores. De acuerdo con un comunicado de la red social de microblogging, los usuarios podrán fijar una suscripción mensual de 2.99 dólares, 4.99 dólares o 9.99 dólares al mes para monetizar contenidos extra.

"Hoy nos complace presentar Super Follows, una nueva forma de obtener ingresos mensuales compartiendo contenido exclusivo para suscriptores con tus seguidores en Twitter. Con Super Follows, la gente puede crear un nivel agregado de conversación en Twitter (compartiendo tuits extra y más) para interactuar auténticamente con sus seguidores más comprometidos - todo mientras ganan dinero", comunicó la compañía.

Animación: Twitter LatAm

¿Quién puede crear una suscripción a Super Follows?

Cualquier persona podrá monetizar su contenido al tener la opción de ofrecer su tuit a una audiencia en general o bien a sus Super Followers a través de una pestaña que aparecerá antes de publicar.

Como es un lanzamiento, de momento solo un grupo muy selecto de personas en Estados Unidos con iOS podrán usarlo. Sin embargo, Twitter señala que "las personas pueden seguir solicitando unirse a la lista de espera para establecer una suscripción a Super Follows deslizando la barra lateral en tu Cronología de Inicio, tocando en Monetización, y luego seleccionando Super Follows. Para poder entrar en la lista de espera ahora mismo, tienes que tener 10,000 seguidores o más, tener al menos 18 años cumplidos, haber Twitteado 25 veces en los últimos 30 días, estar en Estados Unidos y seguir nuestra política de Super Follows".

Imagen: Twitter LatAm

TechCrunch señaló que Twitter sólo tomará 3% de las ganancias de los tuiteros hasta los primeros 50,000 dólares generados por medio de Super Follows. Una vez que se supere esta cifra, la compañía se quedará con el 20 por ciento.

Twitter ya tiene una opción de contenido por pago llamada Tip Jar, una herrramienta de "propinas" que solo aplica a cuentas de “periodistas, expertos y organizaciones sin fines de lucro”.