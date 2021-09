'El CEO de Sweetgreen odia a los gordos': El dueño de una cadena de ensaladas es criticado por sus comentarios sobre la obesidad

September 3, 2021 5 min read

Este artículo fue traducido de nuestra edición en inglés

Aparentemente, la clave para solucionar la pandemia de COVID-19 es... ¿comer más ensaladas?

Esto es lo que muchos clientes descontentos piensan que Jonathan Neman, director ejecutivo de la cadena de ensaladas favorita de culto Sweetgreen, estaba infiriendo en una publicación de LinkedIn que hizo su ronda el miércoles.

“El 78% de las hospitalizaciones por COVID son personas obesas y con sobrepeso”, escribió el empresario en la publicación eliminada desde entonces. “¿Hay algún problema subyacente al que quizás no le hemos prestado suficiente atención? ¿Hay otra forma de pensar en cómo abordamos la 'atención médica' abordando la causa raíz?"

Luego continuó sugiriendo que usemos la “pandemia como un catalizador para crear un futuro más saludable” y propuso un gobierno que “incentive la salud” al gravar los alimentos procesados ​​y con alto contenido de azúcar.

Neman luego se hundió aún más en un agujero al afirmar que “COVID está aquí para quedarse en el futuro previsible. No podemos huir de él y ninguna vacuna ni máscara nos salvará ”.

Terminó afirmando que “reparar nuestro sistema alimentario podría ahorrarnos 2 billones de dólares al año en costos directos (un billón de dólares en atención médica, un billón en impacto ambiental). NUESTRO TIEMPO ES AHORA".

La publicación fue eliminada el jueves por la mañana temprano.

Naturalmente, las personas no estaban contentas.

Se enfrentó a una reacción violenta en la publicación de LinkedIn, además de otros que citaron la publicación y el artículo posterior de VICE en Twitter.

Muchos respondieron a Neman, alegando que no solo estaba avergonzando a los estadounidenses, sino que las ensaladas Sweetgreen podrían no ser saludables o bajas en calorías, dependiendo de las combinaciones de ingredientes que usen los clientes.

"Prácticamente todo el mundo necesita un mejor acceso a alimentos más frescos y con mayor densidad nutricional, más dinero para comprarlos, más tiempo libre para prepararlos, un mejor conocimiento de lo que están comiendo y cómo cocinarlos", señaló un usuario de Twitter. "Avísame cuando Sweetgreen dé un giro para abordar literalmente cualquiera de esas cosas".

Virtually everyone needs better access to fresher, more nutritionally dense food, more money to buy it, more leisure time to prepare it, better knowledge of what they’re eating and how to cook it. Let me know when Sweetgreen pivots to address literally any of those things — Amanda Mull (@amandamull) September 1, 2021

also sweetgreen has plenty of salads that are loaded with salt, sugar and fat but their whole branding is "healthy because it's salad" so maybe the CEO should shut up and let people eat what they want — Paige H (@outpaigeous) September 1, 2021

How healthy is it really drenched in dressing with all the add-ins? There are 140 calories in a serving of Green Goddess Ranch from Sweetgreen. Most of those calories come from fat (95%). — Nuna Alberts, LCSW (@nunaalbertslcsw) September 2, 2021

Según los CDC, el sobrepeso, la obesidad o la obesidad severa pueden aumentar las probabilidades de caer "gravemente enfermo por COVID-19", y ser obeso o muy obeso podría casi triplicar el riesgo de ser hospitalizado por complicaciones de COVID-19.

El informe también indica que más de 900,000 adultos fueron hospitalizados debido a COVID-19 entre el inicio de la pandemia y mediados de noviembre de 2020, con un estimado del 30.2% de estas hospitalizaciones (aproximadamente 271,800) "atribuidas a la obesidad".

Sin embargo, se observa que tanto la población adulta hispana como la no hispana negra tienen una mayor prevalencia de obesidad dentro de sus comunidades y son "más propensas a sufrir peores resultados de COVID-19", según los datos de los CDC, lo que cuestiona la accesibilidad a productos saludables, opciones de nutrición viables para comunidades desatendidas.

La declaración de misión de Sweetgreen dice que la compañía está "liderando un movimiento para reimaginar la comida rápida para una nueva era" con "valores fundamentales" que "apuntan a capacitar a los clientes, miembros del equipo y socios para que sean una fuerza positiva en el sistema alimentario".

Sweetgreen no respondió de inmediato a la solicitud de Entrepreneur de comentarios o aclaraciones sobre la publicación de Neman.

La cadena de ensaladas solicitó en forma privada una oferta pública inicial en julio, y estimaciones anteriores en 2021 la valoraban en alrededor de 1.8 mil millones de dólares.

The New York Times informó que los ingresos totales de la compañía en 2019 superaron los 300 millones de dólares.