10 ideas de negocios perfectos para retirados mayores de 50 años

Algunas personas sueñan con el día en que puedan despertarse sin absolutamente nada que hacer. Para ellos, el retiro consiste en dormir hasta tarde, descansar junto a la piscina y hacer lo menos posible por el resto de sus vidas. Pero para la mayoría de las personas, una vida sin nada que hacer no suena tan agradable.

Son el 72% de los jubilados estadounidenses preocupados por quedarse sin dinero durante su jubilación, no hacer nada simplemente no es una opción. Después de unas vacaciones y reevaluar lo que significa la jubilación para ellos, muchas personas deciden cultivar una idea de negocio que han tenido en mente durante un tiempo, o convertir un pasatiempo recién descubierto en una empresa para hacer dinero. En serio, si eres un emprendedor, es difícil (si no imposible) apagar eso.

Iniciar una empresa después de los 50 años no tiene por qué implicar un gran esfuerzo

No tienes que enloquecer con tu nueva idea de negocio cuando te hayas jubilado, solo debes tener algo lindo para pasar el tiempo y que te brinde una sensación de plenitud y satisfacción.

Incluso puede sorprenderte saber que los dueños de negocios mayores de 50 años tienen el doble de probabilidades de tener éxito que los de 20 y los treintañeros, quienes también están entrando en la etapa empresarial.

Ya sea por sabiduría, experiencia, sentido común o una combinación de los tres, iniciar un negocio durante la jubilación puede ser una excelente manera de hacer algo que disfrutas mientras obtienes un ingreso para complementar tus ahorros para el retiro.

Aquí hay 10 ideas de negocios para jubilados mayores de 50 años:

1. Conviértete en life coach o mentor de vida

Como una persona en edad de retiro, con visión de futuro y con mentalidad empresarial, tú has estado ahí y lo lograste. Esto te coloca en una excelente posición para ayudar a otros a subir la escalera y darles los consejos que necesitan para tener éxito.

Puedes convertirte en life coach o en mentor de vida sin ninguna certificación y solo con tu experiencia como prueba de tus habilidades. Muchas personas están trabajando para sentar sus propias bases, y necesitan tu ayuda para descubrir qué es lo próximo en su camino hacia el éxito.

2. Conviértete en asesor financiero

Como asesor financiero, puedes utilizar tu conocimiento para crear planes basados ​​en los objetivos y el presupuesto de un cliente. Hay muchos veinteañeros que están trabajando horas extras para posicionarse como asesores financieros experimentados. Pero las personas mayores de 50 años tiene algo que los jóvenes no: experiencia de vida. A veces, la consultoría es una excelente manera de retribuir.

3. Inicie un blog o un podcast

Si tiene mucho que decir sobre un tema y le gusta escribir o tener una buena conversación, entonces podría compartir fácilmente sus conocimientos sobre cualquier número de temas a través de un blog o podcast. Estos medios son fáciles de monetizar y pueden generar ingresos divertidos y estables durante la jubilación que no lo vinculan a una ubicación determinada.

4. Inicie un negocio independiente

Quizás aún no estés listo para 'colgar la toalla' en tu carrera, pero estás listo para avanzar a la jubilación. Podrías ofrecer tus talentos a otros como freelance, aceptando solo trabajos que te interesen y que sirvan a tus objetivos.

Para mantener tus finanzas en orden por cuestiones fiscales, es importante utilizar un servicio de contabilidad de alta calidad para freelances que incluya funciones cruciales como recordatorios de facturas y conciliación automática de pagos.

5. Iniciar un negocio de marketing, contabilidad o administración

Si tienes experiencia en negocios con habilidades administrativas, en marketing o contabilidad, entonces podrías crear un negocio para ayudar a las nuevas empresas a maximizar su potencial. Y puedes realizar estas actividades de forma remota, lo que significa que podrías pasar tu jubilación viajando por el mundo mientras generas ingresos extra.

6. Invertir en bienes raíces

No es necesario ser un magnate empedernido para hacer que la inversión inmobiliaria funcione a tu favor. Invierte en propiedades en un área que atraiga el turismo y abre un bed and breakfast. Tal vez ya tengas alguna propiedad que ya no planeas usar y que podrías alquilar en lugar de venderla. O tal vez podrías rentar tu casa en Airbnb u otro sitio web similar cuando estés de vacaciones.

7. Compra un negocio

Si no estás dispuesto a luchar para construir un negocio desde cero y tienes los medios, entonces tal vez comprar un negocio existente podría ser el de jubilación para ti. A menudo, puede haber un potencial de ingresos inmediatos cuando una empresa ya tiene una clientela existente y no es necesario hacer todo el trabajo preliminar para comenzar.

8. Inicia una tienda de comercio electrónico

Hay muchas formas de ganar dinero trabajando en línea. Si tienes un oficio o un pasatiempo con el que te gustaría generar ingresos adicionales, entonces comenzar una tienda de comercio electrónico puede ser el camino correcto para ti. Puedes utilizar cualquiera de las numerosas plataformas que están disponibles para vendedores individuales o incluso iniciar tu propio sitio web.

Tampoco es necesario ser un desarrollador web experimentado para crear una tienda online que luzca profesional. Como señala el desarrollador web Gary Stevens de Hosting Canada, crear un nuevo sitio web hoy es más fácil que nunca, gracias a las herramientas de creación de páginas que vienen equipadas con interfaces muy intuitivas para el usuario.

“La interfaz de un creador de sitios web es una experiencia de 'lo que ves es lo que obtienes'”, dice Stevens. “Eso significa que al arrastrar y soltar elementos en la pantalla, verás una representación de tu sitio web. Para el cerebro humano, esta estética visual nos hace sentir felices y en control de nuestro entorno".

9. Pintura de casas, reparaciones del hogar y jardinería

Si tienes la habilidad, ofrecer tus servicios localmente podría ser una excelente manera de pseudo-jubilarte sin gastar tus ahorros. No solo eso, sino que el paisajismo y la jardinería pueden ser una buena manera de tener tu propio horario y elegir qué clientes te gustaría tener y en qué trabajos preferirías no participar.

10. Conviértete en consultor

Otra forma en que puedes utilizar tu sabiduría bien ganada es convirtiéndote en consultor en su áres. Los emprendedores jóvenes, que pueden no tener el conocimiento y la experiencia necesarios para construir un negocio desde cero, buscarán consultores que los guíen.

Conclusión

No existe una forma correcta o incorrecta de jubilarse. Cuando sea el momento adecuado para dejar tu carrera y entrar en tus años de jubilación, hay muchas cosas que puedet hacer para ocupar tu tiempo de una manera satisfactoria y relajante, sin siquiera tener que echar mano de tu ahorro para el retiro.

Hay muchas oportunidades para que las personas de más de 50 años comiencen un negocio y generen ingresos sin sacrificar los viajes, sus pasatiempos y el tiempo con sus seres queridos.

Recuerda: esta no es una lista completa. Puedea buscar en línea y descubrir que tus posibilidades son infinitas cuando se trata de ingresos para la jubilación, así que usa tu tiempo sabiamente y haz algo que tenga significado para ti.

