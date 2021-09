Criptomonedas en México, ¿es una buena forma de invertir?

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Las criptomonedas son monedas digitales, pues son activos con un cifrado criptográfico que hace que se garantice su titularidad e integridad de las transacciones y evitar que se puedan replicar.

Depositphotos.com

¿Cómo es posible el funcionamiento de estas monedas intangibles?

El funcionamiento de las mismas, tiene la particularidad de diferenciarse de los sistemas tradicionales, por no estar controladas ni reguladas por institución alguna además de no ser necesario intermediarios para las transacciones.

Se utiliza para el control de las transacciones, una base de datos descentralizada, blockchain o un registro contable compartido. El blockchain es una tecnología para la transferencia de datos y capitales de manera segura, por la codificación y encriptación sofisticada que posee. Son “cadenas de bloques” que crean redes de dispositivos sin un servidor central.

Al realizar una compra o venta del activo digital de criptomonedas no se puede cancelar la operación, ya que este sistema blockchain no permite el borrado de datos. Para restablecer la transacción se debe ejecutar una contraria, ya que, al no ser monedas físicas, se debe recurrir al servicio del monedero digital.

Los monederos digitales o wallet son software o aplicaciones donde se pueden almacenar, enviar y recibir criptomonedas; en realidad se almacenan las claves que otorgan los derechos y la propiedad de las mismas permitiendo operar con ellas.

Hay dos tipos de monederos, los llamados calientes y los llamados fríos.

Los denominados calientes tienen la particularidad de estar conectados a internet, mientras que los segundos no.

Entre los primeros se encuentran los monederos web, los móviles y de escritorio.

Dentro de los fríos los monederos hardware y los de papel.

Es importante tener en cuenta que el valor de la criptomoneda varía en función de la oferta y la demanda y también del compromiso de los usuarios.

Imagen:

México, uno de los mercados más estimulantes para el uso de criptomonedas

En América Latina se encuentra un contexto propicio para el acogimiento de la tecnología blockchain y de las criptomonedas ya que es un gran salto de crecimiento digital en lo que respecta a materia financiera. Los países con mayor adopción de este mercado son Venezuela, Argentina, Colombia y México.

Es en México que se encuentra un marco regulatorio con la denominada Ley Fintech, en la que se abarca el mercado de las criptomonedas, sumado a un hecho de gran importancia que revolucionó esta forma de inversión. El Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) aceptaron la tecnología blockchain para transacciones de algunas instituciones y remesas.

La firma española Criptan apunta a potencializar el uso de criptomonedas en México, intenta convertirse en una solución para que las personas integren este mecanismo a su vida diaria, utilizándolo para ahorrar, pagar, gastar, enviar y compartir. Busca centrarse en la utilización y no en la inversión de las criptodivisas, o sea su finalidad es la masificación de las mismas con usos más cotidianos para los mexicanos. Es el primer país en américa latina donde desembarcará esta firma, avizorando la expansión en el continente para continuar con su crecimiento exponencial. Se espera que su llegada se realice en un corto período tiempo, iniciando con las plataformas Bitcoin, Etherum, Litecoin y una criptomoneda estable.

En el mes de mayo, las inversiones de este tipo sufrieron una baja que derrumbó los valores y la cantidad de inversiones. La empresa Tesla anunció que no recibirá más Bitcoin como método de pago para sus automóviles, ya que considera que es una criptomoneda que contamina demasiado porque eleva el uso de combustibles fósiles para minería y transacciones.

Se encuentran en la búsqueda de criptomonedas que consuman menos del 1% de energía por transacción.

Luego de este anuncio, el Bitcoin se derrumbó, pasó de 43,000 dólares a la barrera de los 30,000 en menos de 10 horas, además el anuncio de China que prohíben las transacciones con criptomonedas se sumó a este descenso.

En México se encuentran más de 100 establecimientos que ya aceptan las criptomonedas hace algunos años, incluso se creó un mapa especializado para localizarlos. Esta herramienta no se encuentra actualizada, lo que hace que no se tengan certezas de que los negocios continúan aceptando este medio de pago.

¿Qué implica invertir en criptomonedas?

La inversión en criptomonedas implica la disposición a pensar que las mismas pueden tener futuro y al mismo tiempo la aceptación de la volatilidad que sufren.

Además, es como una lotería este tipo de inversiones ya que no se puede asegurar que den un gran rédito ni lo contrario. Pero se encuentra dentro de las opciones del mercado actual y es para tener en cuenta.

Pros y Contras de Invertir en Criptomoneda

Por el lado las desventajas se encuentran la volatilidad que tuvo en los últimos años este sector, además, que en algunos países se encuentran prohibidas por posibles evasiones y el que no son aceptadas como medios de pago por la desconfianza.

Pero en relación a las ventajas de las mismas, se encuentra el hecho de que no necesita intermediarios ni comisiones, no hay impuestos a las mismas por no estar reguladas gubernamentalmente, puede generar grandes ganancias a pesar de los grandes riesgos y también la privacidad del mercado de las criptomonedas que es muy alta.

Invertir en criptomonedas ¿sí o no? Recomendaciones si decides apostar por las monedas digitales

Imagen: Depositphotos.com

En lo que respecta a la seguridad de la inversión en este mercado es algo volátil. Se puede tomar una visión de inversionista tradicional, en la que se puede contar con muy poca seguridad de ganancias, expectativas, etc. Pero hoy en día es una opción que empieza a estar en auge en México para inversionistas arriesgados y con un gran poder de especulación.

Una de las herramientas a tener en consideración, es comenzar la inversión en criptomonedas con las más famosas en el mercado, ya que es un aspecto importante que marca la aceptación de las mismas.

También el operar recurriendo a operaciones de trading, aprendiendo a operar con brokers, indicadores gráficos y estadísticos.

El estar atento a las señales para invertir, junto con un análisis técnico, el estudio del comportamiento de mercado y el patrón de comportamiento de cada moneda.

Es preferible que se comience con una cuenta de simulación para afianzar la práctica sobre la compra y venta y sobre el mercado.

Siempre estar alerta, desconfiando, ya que existen estafas y fraudes en este mercado.

Y como última recomendación, el objetivo de las inversiones. Si se tiene la finalidad de salvar las finanzas o convertirse en millonario no va a ser una buena opción este tipo de inversiones, ya que es dinero que puedes perder.

Top 5 de criptomonedas

Para tener en cuenta, se realizó un ranking con las mejores criptomonedas para invertir, como lo son:

Bitcoin Ethereum Litecoin Ripple Neo

Cada una de las mismas tiene sus ventajas y desventajas, pero son las mejores posicionadas.

En resumen, es una decisión atractiva arriesgarse a la inversión en criptomonedas, teniendo en cuenta las recomendaciones para los que estén interesados en ahondar en este mercado tan novel y sus pros y contras.

Este mercado necesita que los usuarios tengan paciencia para esperar la reacomodación, estandarización de los procesos y usos de las criptomonedas.