El CEO de esta cadena de cines dice que pronto podrían aceptar Dogecoin como pago

El director ejecutivo de AMC, Adam Aron, dijo el miércoles que la cadena de cines podría aceptar la criptomoneda Dogecoin en el futuro.

El martes, Aron encuestó a sus 178.000 seguidores de Twitter sobre si la empresa debería "explorar la aceptación de Dogecoin".

“¡TAN FASCINANTE! Dogecoin Poll fue, con mucho, mi tuit más alto jamás leído”, escribió al día siguiente. “En 24 horas, 4.2 millones de visitas, la mayoría de los retuits, la mayoría de las respuestas: 140 mil votos (77% por el "Sí" y 23% por el "No"). Está claro que cree que AMC debería aceptar Dogecoin. Ahora tenemos que averiguar cómo hacerlo. ¡Manténganse al tanto!"

SO FASCINATING! Dogecoin Poll was by far my highest ever read tweet. In 24 hours, 4.2 million views, my most ever retweets, most ever replies. 140,000 votes 77% yes 23% no. It’s clear that you think AMC should accept Dogecoin. Now we need to figure out how to do that. Stay tuned! pic.twitter.com/tkClzgMBMO