Lanzan un scooter eléctrico que reproduce música y evita obstáculos

¿Te gustan los monopatines? La empresa Unagi presentó su nuevo patinete eléctrico llamado Model Eleven, el cual tiene un diseño que algunos han catalogado como “increíble” y además reproduce música y evita baches.

“El scooter más inteligente del mundo” está construido en su mayoría con un material conocido como fibra de carbono larga, el cuál lo hace más liviano, siendo su peso total 14.5 kilogramos.

La patineta cuenta con sistemas de alarma con detector de movimiento, asistencia al conductor basada en cámaras, baterías intercambiables. Asimismo, conoce la diferencia entre personas, señales de “stop”, coches y objetos inanimados.

Ready to have your mind blown? We just unveiled the most revolutionary product to hit micro-mobility since its inception: Model Eleven. Breaking the boundaries of urban transportation, Model Eleven is the smartest scooter on earth Pre-order yours: https://t.co/foyS8YV6pZ pic.twitter.com/57l8vkD6vI