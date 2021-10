El FOMO es el principal motor para los Gen Z en el regreso a la oficina, según LinkedIn

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Con el inicio de la implementación del trabajo remoto hace poco más de un año y medio, muchas empresas mexicanas pensaron que éste sería un esquema ideal para los empleados jóvenes debido a su flexibilidad y a la comodidad de trabajar desde casa, sin embargo, un reciente estudio de LinkedIn, el cual entrevistó a 1,023 profesionales en México descubrió que los Gen Zers, aquellos entre 18 y 25 años, están ansiosos por regresar a la oficina, ya que temen que el home office les quite experiencias importantes para su desarrollo profesional.

Depositphotos.com

Dentro de los principales hallazgos del estudio Futuro del Trabajo de LinkedIn encontramos que:

Para los Gen Zers, el trabajo en casa no se compara al trabajo en la oficina

Si bien la mayoría de los Gen Zers acepta que el trabajo en casa los ha impactado de formas positivas en términos de salud física (88%) y mental (78%), al darles más tiempo para ejercitarse y sentirse seguros del COVID-19, la realidad es que también los ha hecho extrañar la vida en la oficina. De acuerdo con el reporte de LinkedIn, los jóvenes mexicanos no quieren quedarse a trabajar en casa por miedo a perderse experiencias importantes, también llamado FOMO en inglés (fear of missing out).

Según los encuestados, acciones tan cotidianas como contar con apoyo para las tareas del día a día (40%), formar parte de entrenamientos presenciales (39%), socializar con otros colegas (35%) y colaborar con sus compañeros de equipo de forma presencial (32%) son algunas de las experiencias que más extrañan de trabajar en la oficina.

Por si fuera poco, los Gen Zers sienten que trabajar desde casa los ha hecho sentir fuera de práctica en cuanto a la vida en la oficina se refiere (81%), incluyendo actividades como conversar con clientes (44%), pasar tiempo con sus compañeros (43%), vestirse de forma apropiada (36%) y socializar con personas en general (32%).

Imagen: Ant Rozetsky vía Unsplash

Los profesionales jóvenes sienten que el trabajo en casa impacta su crecimiento profesional

Más de la mitad de los Gen Zers afirmó que existe un estigma negativo asociado con el trabajo en casa (53%) y 77% de ellos cree que esta modalidad impacta negativamente su crecimiento profesional al no contar con un contacto cara a cara con sus jefes (40%) y al alentar su aprendizaje relacionado con las enseñanzas de sus superiores (40%). Asimismo, la mayoría de ellos cree que el home office ha afectado el desarrollo de habilidades blandas en los jóvenes que apenas comienzan sus carreras profesionales (70%), las cuales el 68% de ellos sienten que han tomado una mayor relevancia en el mundo del trabajo desde que empezó la pandemia. En este aspecto, las principales habilidades blandas que les gustaría desarrollar a los Gen Zers son la comunicación (64%), la inteligencia emocional (49%) y adaptabilidad (41%).

Los jóvenes quieren regresar a la oficina

El estudio de LinkedIn encontró que más de la mitad de los encuestados han aceptado regresar de forma presencial a la oficina (58%) siempre y cuando sus empresas creen un ambiente propicio para hacerlo. Al ser cuestionados sobre qué es lo que necesitan para volver a la oficina, los Gen Zers contestaron que sus empresas deben cumplir con todos los protocolos de seguridad sanitaria (82%), ofrecer opciones de transporte seguro (90%), contar con pruebas de COVID-19 en sus espacios de trabajo (90%) y que les permitan tener la libertad de elegir si prefieren trabajar desde casa o en la oficina (78%). Por último, la mitad de los profesionales jóvenes cree que el mejor esquema que pueden implementar las compañías en este momento es el híbrido (51%) ya que este les proporciona el mejor balance entre la vida profesional y personal.

“La Generación Z siempre ha destacado por su adaptabilidad al cambio, sobre todo en momentos cruciales como el que actualmente enfrentamos en el mundo del trabajo, en el cual han pasado de trabajar completamente en casa, a poco a poco reintegrarse en las oficinas a través de esquemas híbridos”, dijo Ramiro Luz, líder de soluciones de talento para LinkedIn Hispanoamérica. “Los resultados de este reporte, no solo nos ayudan a tener una mejor idea sobre la situación en la que nos encontramos en el ámbito laboral, sino que también serán de gran ayuda para las empresas que busquen atraer y retener talento joven dentro de sus filas”, concluyó.