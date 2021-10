Southwest Airlines canceló más de 2 mil vuelos este fin de semana y los problemas siguen, ¿qué está pasando?

Este fin de semana ha sido una pesadilla para miles de personas que se disponían a viajar durante el puente por el Día de los Pueblos Indígenas en Estados Unidos. Southwest Airlines canceló más de 2 mil vuelos entre viernes y lunes en todo el país.

Según reporta CNN Business, los problemas comenzaron el viernes por la noche, con una serie de retrasos y las primeras suspensiones. Sin embargo, la oleada de cancelaciones llegó el sábado, cuando 808 vuelos se quedaron en tierra. El domingo 1,124 vuelos fueron cancelados, el equivalente al 30% de los programados.

Este lunes, la aerolínea de bajo costo más grande del mundo continúa en crisis. A las 6:00 am ET, la compañía ya había cancelado 337 de los despegues programados para hoy y otros 175 están retrasados, según el sitio web de seguimiento de vuelos FlightAware. Se prevé que haya más cancelaciones a lo largo del día.

Aunque Southwest fue la más afectada, también American Airlines canceló alrededor del 2% de sus vuelos. La aerolínea low-cost Spirit Airlines suspendió el 4% de sus despegues y Allegian el 4%, según el mismo rastreador de vuelos.

La compañía señaló que la crisis se debe a problemas de control de tráfico aéreo, falta de personal y al mal clima.

“Experimentamos desafíos climáticos en nuestros aeropuertos de Florida al comienzo del fin de semana, desafíos que se vieron agravados por problemas inesperados de control de tráfico aéreo en la misma región, lo que provocó retrasos y cancelaciones significativas para nosotros”, dijo la aerolínea en un comunicado el domingo.

ATC issues and disruptive weather have resulted in a high volume of cancellations throughout the weekend while we work to recover our operation. We appreciate your patience as we accommodate affected Customers, and Customer Service wait times are longer than usual. (1/2) pic.twitter.com/o1scQJ5lLb