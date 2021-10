Jeff Bezos tuitea 'no permitas que nadie te diga quién eres' y Elon Musk responde con una medalla de segundo lugar

“No permitas que nadie te diga quién eres”

Jeff Bezos, fundador de Amazon, envío un mensaje en Twitter junto a una imagen de un página del periódico estadounidense de inversiones, Barron’s, el cual dice:

“Escucha y sé abierto, pero no permitas que nadie te diga quién eres tú. Esta fue solo una de las muchas historias que nos contaron todas las formas en las que íbamos a fallar. Hoy, Amazon es una de las empresas más exitosas del mundo y ha revolucionado dos industrias completamente diferentes”.

El multimillonario se refiere a lo que decía la pequeña introducción de una noticia que se títulaba como “Amazon.bomb”. La cual expresaba lo siguiente: “la idea de que el CEO de Amazon, Jeff Bezos, haya sido pionero en un nuevo paradigma empresarial, es una tontería. Es solo un intermediario más, y el mercado de valores está empezando a darse cuenta de ese hecho. Los verdaderos ganadores en la red serán las empresas que vendan sus productos directamente a los consumidores. Solo mira lo que está sucediendo en Sony, Dell y Bertelsmann”.

Como respuesta a este tuit, Elon Musk, fundador de Tesla, le contestó con el emoji de la medalla de plata, el cual muestra el número “2”, en referencia al segundo lugar.

Recordemos que recientemente, el empresario dueño de Tesla y SpaceX superó a Jeff Bezos en la lista de multimillonarios del mundo. Y de acuerdo con Forbes, el mismo aprovechó la ocasión para decir: "Estoy enviando una estatua gigante del dígito '2' a Jeffrey B., junto con una medalla de plata", en un correo electrónico.

En el mes de septiembre, cuando Elon Musk logró con éxito enviar cuatro civiles al espacio en una nave de SpaceX, Bezos escribió: “enhorabuena a @ElonMusk y al equipo de @SpaceX en su exitoso lanzamiento de Inspiration4 anoche. Otro paso hacia un futuro donde el espacio sea accesible para todos”.

A lo que el empresario sudafricano respondió con un simple “gracias”.

Congratulations to @ElonMusk and the @SpaceX team on their successful Inspiration4 launch last night. Another step towards a future where space is accessible to all of us.