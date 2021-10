Facebook animará a los adolescentes a 'tomarse un descanso' en Instagram

El ciclo de noticias todavía gira en torno a Facebook, su investigación interna sobre el efecto de Instagram en los jóvenes y su supuesta negativa a actuar sobre los hallazgos. El domingo, el vicepresidente de asuntos globales, Nick Clegg, dijo que la compañía "empujará" a los adolescentes para que se tomen un descanso de las aplicaciones.

SOPA Images | Getty Images

"Vamos a presentar algo que creo que marcará una diferencia considerable, que es donde nuestros sistemas ven que el adolescente está mirando el mismo contenido una y otra vez y es algo que puede no ser propicio para su bienestar, les daremos un codazo para que miren otra cosa", dijo durante una aparición en State of the Union de CNN.

Como resultado, la compañía está "presentando algo llamado 'Tómate un descanso' en el que incitaremos a los adolescentes a simplemente tomarse un descanso del uso de Instagram". También le dijo al presentador Dana Bash que la compañía está abierta a que los reguladores accedan a los algoritmos de Facebook que amplifican el contenido, pero no pudo hablar sobre si esos algoritmos amplificaron el contenido de las personas que se amotinaron en el Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero.

Los comentarios de Clegg se produjeron días después de que una denunciante llamada Frances Haugen testificara en una audiencia del Congreso sobre lo que presenció mientras trabajaba en Facebook. Ella dijo que las aplicaciones están diseñadas para mantener a los consumidores desplazándose, pero que dañan a los jóvenes en el proceso.

En medio de las críticas por su manejo de la investigación sobre los efectos de Instagram en los niños, la empresa anunció el mes pasado que estaría "pausando" la creación de "Instagram Kids". El nuevo programa habría creado una experiencia de Instagram específicamente para niños menores de 13 años.

Facebook ha insistido en que la afirmación de que no tomó ninguna medida después de descubrir que Instagram es perjudicial para los adolescentes es "simplemente falsa".