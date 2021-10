Lauren Simmons rompe las barreras de la inversión minorista en la nueva docuserie 'Going Public'

Lauren Simmons se dedica a romper techos de cristal y ayudar a las empresas a obtener capital de formas poco tradicionales. Con solo 27 años, ya ha hecho olas como la única mujer trader a tiempo completo más joven y actual en Wall Street y la segunda mujer negra en operar en el bullicioso piso de negociación de acciones. Ahora es la presentadora de Going Public, una nueva serie documental interactiva que permite a los espectadores hacer clic para invertir en empresas destacadas mientras miran el programa en tiempo real. Este show pionero en su tipo presenta a empresas que, mediante el uso de la Regulación A, permiten a los inversionistas habituales entrar en la planta baja para participar en empresas en etapa de crecimiento, de una forma accesible que normalmente está reservada para inversores institucionales y capitalistas de riesgo. El programa se estrenará en Entrepreneur.com en otoño de 2021.

Going Public Lauren Simmons

Cuando Simmons recibió su título en Genética de la Universidad Estatal de Kennesaw en 2016, no dejó que el hecho de no tener experiencia financiera tradicional le impidiera encontrar su dirección en la vida. Después de mudarse de su natal de Georgia a la ciudad de Nueva York después de graduarse, comenzó a trabajar con Richard Rosenblatt, CEO de Rosenblatt Securities, quien pensó que era prudente arriesgarse con una mujer joven dispuesta a sumergirse en nuevos horizontes con impulso, coraje y corazón. Aunque se informó que ganó solo 12,000 dólares ese año en el piso de negociación, sin embargo, hizo historia y adquirió un apodo entrañable en el camino: La Lobezna de Wall Street. Su ascenso a la esfera pública fue ampliamente reconocido. En 2018, Simmons fue incluida en la lista Power 100 de Ebony y también fue premiada en la lista Women of Impact 2018 por Politico.

Pero al igual que su carrera hasta la fecha, Simmons está desafiando las normas de inversión una vez más con su nuevo papel como presentadora de Going Public. Ya no se suscribe a las reglas tradicionales para impulsar el financiamiento de empresas de vanguardia en el camino hacia la Oferta Pública Inicial (OPI), la nueva serie utiliza una ruta de inversión llamada Regulación A+ (también conocida como Reg A+). Se trata una exención de registro de valores que permite a las empresas recaudar hasta 75 millones de dólares en capital fuera de las ofertas públicas tradicionales, comercializar su acuerdo de manera amplia y también permite a cualquier persona mayor de 18 años en cualquier parte del mundo invertir legalmente. Reg A + fue diseñado para democratizar el acceso al capital para las empresas emergentes y nivelar el campo de juego para los inversores minoristas, algo que Simmons apoya sin reservas.

Imagen: Anadolu Agency | Getty Images

La mentoría es un elemento clave de la primera temporada de Going Public, ya que Simmons sabe que tener un mentor fuerte es crucial para el éxito en las finanzas. Ella acredita su hambre de información y las conexiones que ha hecho para su éxito en sus primeros días en la Bolsa de Nueva York. Estudió para pasar las pruebas necesarias para laborar en el piso de negociación y demostrarles a los demás que podía manejar el trabajo. También para mostrarle a su trabajadora madre soltera en Georgia de qué estaba hecha y hacerla sentir orgullosa. Como Simmons le dijo a Bazaar en 2019: "Si no me hubiera defendido a mí misma, creo que habría sido solo otra mujer en el piso de negociación". La próxima serie documental sobre inversiones también presenta mentores que brindan valiosos comentarios comerciales, consejos y, en ocasiones, gran amor a los líderes de la empresa que buscan escalar sus empresas y obtener financiamiento Reg A+.

Cada mentor de Going Public tiene un gran conocimiento de los entresijos de la inversión minorista, así como de lo que se necesita para mantenerse fuerte y seguir luchando por su sueño. En particular, Simmons menciona que todos sus mentores hasta ahora en la vida han sido hombres; aún no ha tenido una mentora y espera ser un modelo femenino fuerte como presentadora del programa para otras personas interesadas en las finanzas.

Otro elemento de la inversión minorista que atrae a Simmons es que, por naturaleza, es un sistema ciego a aspectos demográficos como raza, género y ubicación. Los grupos subrepresentados en el mundo financiero suelen ser mujeres y personas de color. Como ella dice, "realmente proporciona un campo de juego nivelado para que el ciudadano común pueda mejorar potencialmente su situación financiera al ingresar desde la planta baja invirtiendo con empresas en cuyos valores y misión creen".

La serie Going Public destaca cómo las herramientas alternativas de recaudación de capital como Reg A +, junto con el poder de Internet, permiten a los fundadores acceder al capital necesario para contratar a más personas, crear nuevos empleos y escalar sus negocios. Anteriormente, recaudar el tipo de capital que estas empresas buscan para cotizaciones públicas requeridas o poderosos capitalistas de riesgo que pueden buscar mayores cantidades de capital de lo que se puede requerir en una Reg A+. Ahora, gracias al poder de los inversores minoristas, estos fundadores tienen un nuevo camino.

El mundo financiero que vio a principios de este año con cambios como Gamestop, la inversión minorista tiene la fuerza para alterar todo el panorama financiero y permite a los inversionistas cotidianos la oportunidad de ganar mucho dinero.

Acerca de Going Public:Temporada 1

Por primera vez, los espectadores de todo el mundo tendrán la oportunidad de invertir en empresas destacadas al precio de la Regulación A+. La serie permitirá a los televidentes hacer clic para invertir directamente en la pantalla, creando una experiencia de visualización interactiva y una oportunidad de inversión única. Los clientes existentes y los nuevos fanáticos ahora pueden invertir en las empresas en las que creen junto con los inversores institucionales tradicionales a medida que se desarrolla la serie.

Durante el transcurso del show, los líderes de las empresas destacadas compartirán su visión, misión, ofertas de productos y valores. Los espectadores obtendrán acceso a imágenes detrás de escena a medida que los fundadores estén expuestos a la guía de mentores notables en el camino, y luego verán con anticipación cómo se desarrolla el viaje al final de la temporada 1.

No te pierdas Going Public en otoño de 2021 aquí mismo en Entrepreneur.com.

Además de albergar la temporada 1 de Going Public, este año Lauren Simmons está trabajando en la publicación de un próximo libro sobre finanzas personales y un nuevo podcast exclusivo en Spotify.