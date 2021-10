Sam Bankman-Fried es el multimillonario menor de 30 años más rico del mundo. Así hizo su fortuna 'el nuevo Mark Zuckerberg'.

Quizá hoy no te suene mucho el nombre de Sam Bankman-Fried, pero ya hay quienes lo llaman ‘el nuevo Mark Zuckerberg’. Con un patrimonio neto de 22,500 millones de dólares, este año se convirtió en el multimillonario menor de 30 años más rico del mundo. Solo el creador de Facebook había logrado amasar una fortuna de ese nivel a una edad tan temprana.

Con solo 29 años, Sam Bankman-Fried llegó al puesto número 32 en la lista de personas más ricas el mundo de la revista Forbes. También tiene el orgullo de ser la persona más rica en el mundo de las criptomonedas, superando por mucho a Brian Armstrong de Coinbase (10,200 mdd), a los famosos gemelos Winklevoss de Gemini (4,300 mdd cada uno) y a Vitalik Buterin, cocreador de Ethereum, quien ya ni siquiera figura en el ranking.

El joven multimillonario ha construido su fortuna con una serie de inversiones estratégicas en criptodivisas, primero como comerciante y ahora como fundador y CEO de FTX, un exchange de activos digitales que permite comprar y vender tokens como Bitcoin y Ethereum.

Más allá de su fortuna y logros, Bankman-Fried se convirtió en multimillonario casi sin querer.

“Me involucré en las criptomonedas sin tener idea de lo que eran las criptomonedas. Parecía que había muchas buenas operaciones por hacer”, reconoció el CEO de FTX en entrevista con Forbes.

Guiado por la idea de “ganar para dar”, su meta es obtener la mayor cantidad de dinero posible para, en un futuro, poder regalarlo al estilo de Robin Hood, aunque no ha especificado cómo o a quien.

Otro detalle que hace de este magnate un personaje interesante es que, irónicamente, no cree en las criptodivisas. Incluso afirmó que renunciaría a las criptomonedas si pudiera ganar más dinero haciendo otra cosa, como vender jugos de naranja, cita el mismo medio.

El ahora multimillonario es hijo de dos profesores de derecho de la Universidad de Stanford, se graduó de una secundaria privada del Área de la Bahía de California y en 2014 terminó la obtuvo la licenciatura en Física en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

Durante la universidad, Sam pasó más tiempo jugando videojuegos que estudiando, y estaba más interesado en la moral y la ética que en la ciencia. “Hubiera sido genial si yo fuera más hippie y menos científico”, confesó alguna vez.

