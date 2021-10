¿Cómo dejar una herencia? 4 principios para planear tu legado

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Muchas personas dedican sus esfuerzos y conocimientos a construir una buena herencia para sus familias. Como emprendedor, seguramente tú estás pensando mucho más allá: quieres construir un legado que permanezca en el tiempo. Para ti, pensar en un testamento tradicional en el que dejes tu herencia a tus seres queridos, quizás esta opción te quede corta y que, además, no incluya lo que ocurrirá con tu empresa en caso de que faltes.

Es por ello que, desde hace mucho años, he trabajado en una metodología (que he llamado Plan Hereditario 360), que permite que las personas creen una herencia “con alma”; esto significa que, más que heredar bienes o un patrimonio, planees cómo hacerlo considerando en primer lugar a las personas involucradas en recibirla. Con esta metodología, le puedes inyectar a tu testamento tu personalidad y carácter –tu ADN, por decirlo así–, de tal modo que puedas dar continuidad no sólo a tu patrimonio, sino también a tus valores familiares.

Este plan cubre aspectos personales, materiales y técnicos de la planeación hereditaria con base en cuatro principios que debes tomar en cuenta si quieres que tu herencia trascienda:

1. EMPATÍA

A diferencia de lo que normalmente ocurre al elaborar un testamento, el Plan Hereditario 360 considera que lo primordial en este proceso son los individuos, por encima de los bienes y los recursos a transferir. Por ello toma en cuenta los deseos, los intereses y las expectativas tanto de quien posee el patrimonio como de los herederos.

Por ejemplo, en el caso de tu empresa, ¿has hablado con tus posibles herederos si les gustaría convertirse en tus sucesores y quedarse al mando? Recuerda que existe la posibilidad de que ellos tengan otros planes e intereses y que no desearían convertirse en empresarios.

2. ARMONÍA

De principio a fin, al crear tu plan hereditario, debes conducirte con una comunicación impecable y transparente, cuidando en todo momento la imparcialidad y la equidad ante los herederos.

3. PROTECCIÓN

Destacar la importancia de tomar previsiones para cuidar al que hereda, a los herederos y al patrimonio mismo. Es en este punto donde entran las medidas que puedes tomar actualmente, como mantener en orden las finanzas del negocio, estar al día con el pago de impuestos y de cualquier deuda, y tener transparencia sobre la situación económica de la empresa.

4. RESPONSABILIDAD

El Plan Hereditario 360 implica hacer una auténtica planeación que cubra todos los aspectos (personales, materiales y técnicos), ordenando lo necesario y sentando bases sólidas para que el patrimonio permanezca entre los herederos con los menores problemas posibles.

En parte, la responsabilidad también significa que, sin importar cuál sea tu edad, estado de salud, tamaño del patrimonio o tiempo de tu empresa, elabores hoy mismo tu testamento para decidir quiénes se quedan con tu herencia y con qué condiciones. Créeme, esto podría ahorrar muchos problemas y costos a tus seres queridos.

