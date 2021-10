Square de Jack Dorsey creará un sistema de minería de Bitcoin de código abierto y con energías limpias

De un tiempo acá, Jack Dorsey ha hecho varias movidas para integrar las criptomonedas a Twitter, su empresa más famosa, Ahora, el también CEO de Square, su empresa de servicios financieros (fintech), planea construir un sistema de minería de Bitcoin de código abierto, más accesible, descentralizado e impulsado por energías limpias.

Dorsey reveló sus intenciones en una serie de tuits publicados el pasado viernes en su cuenta oficial.

“Square está considerando construir un sistema de minería de Bitcoin basado en silicio personalizado y código abierto para individuos y empresas en todo el mundo. Cuanto más descentralizado sea, más resistente se vuelve la red Bitcoin", escribió el CEO de Twitter y Square.

“La minería no es accesible para todos. La minería de Bitcoin debería ser tan fácil como conectar una plataforma a una fuente de alimentación. Hoy en día, no hay suficientes incentivos para que las personas superen la complejidad de administrar un minero por sí mismos", agregó Jack Dorsey.

1/Mining needs to be more distributed. The core job of a miner is to securely settle transactions without the need for trusted 3rd parties. This is critical well after the last bitcoin is mined. The more decentralized this is, the more resilient the Bitcoin network becomes. True?