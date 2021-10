Brian Laundrie fue encontrado muerto, confirma el FBI

El jueves por la noche, el FBI confirmó que los restos óseos encontrados en el Parque Ambiental Myakkahatchee Creek en North Port, Florida pertenecían a Brian Laundrie, de 23 años, la única persona implicada en el homicidio de Gabby Petito, de 22 años.

Los restos fueron encontrados la madrugada del miércoles junto con un cuaderno y una mochila que el abogado de la familia Laundrie confirmó que pertenecían a Brian.

“El 21 de octubre de 2021, una comparación de registros dentales confirmó que los restos humanos encontrados en la Reserva Conmemorativa T. Mabry Carlton Jr. y el Parque Ambiental Myakkahatchee Creed son los de Brian Laundrie”, dijo el FBI en una declaración escrita.

#UPDATE: On October 21, 2021, a comparison of dental records confirmed that the human remains found at the T. Mabry Carlton, Jr. Memorial Reserve and Myakkahatchee Creek Environmental Park are those of Brian Laundrie. @FBITampa pic.twitter.com/ZnzbXiibTM