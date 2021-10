Conoce lo que la ciencia ha descubierto sobre el bienestar y aplícalo en tu vida diaria

“La pandemia por Covid-19 ha alterado la vida de millones de personas alrededor del mundo, las pérdidas y los duelos asociados a ellas, el cansancio, las nuevas preocupaciones y la adaptación a una forma de vida distinta plantean retos para las personas, las familias y las organizaciones”, advierte Rosalinda Ballesteros, directora del Instituto de Ciencias del Bienestar y la Felicidad de Universidad Tecmilenio.

Con la misión de ayudar a todas estas personas a encontrar caminos hacia el bienestar y la felicidad es como surge la agenda de la novena edición anual de Wellbeing 360° 2021, explica.

Rosalinda Ballesteros. Foto Wellbeing 360°

Se trata de un encuentro completamente en línea, organizado por el Instituto de Ciencias del Bienestar y la Felicidad de Universidad Tecmilenio, que de la mano de expertos de clase mundial, ofrecerá a los asistentes herramientas para lograr su bienestar y desarrollar un estado emocional positivo.

El evento se realiza desde este lunes 25 de octubre y hasta el día 29. En él grandes personalidades participarán en una serie de actividades, talleres y ponencias alrededor de cinco ejes principales: Organizaciones Positivas, Educación Positiva, Vida con Propósito, Familias Positivas y Ciudades en Bienestar; para dar a conocer lo más relevante y actual en términos de desarrollo y crecimiento personal.

Instituto de Ciencias del Bienestar y la Felicidad de la Universidad Tecmilenio

El Foro reúne a líderes expertos como Kim Cameron, quien promueve el liderazgo positivo como una forma de alcanzar resultados extraordinarios; Barbara Fredrickson, creadora de la teoría de la Ampliación y Construcción de Emociones Positivas; Rommel Pacheco, medallista olímpico mexicano; Masaya Okamoto, especialista en Mindfulness; Vandana Shiva, prestigiosa feminista, filósofa de la ciencia, física y escritora hindú.

Así también como, Tal Ben Shahar, profesor reconocido con la clase más popular en la historia de Harvard, además de escritor especializado en las áreas de la psicología positiva y liderazgo; el Dr. Ryan M. Niemiec, psicólogo, educador y reconocido escritor, autor de “Mindfulness and Character Strengths”; Philip Kotler, uno de los principales expertos del mundo en la práctica estratégica de Marketing; las Princesas Sarah y Noor Bint Asem, bisnietas del rey Abdullah I de Jordania; Deepak Chopra autor de más de 91 libros, con numerosos éxitos literarios según The New York Times y experto mundial en transformación personal; y Rosalinda Ballesteros, maestra en Psicología Positiva por la Universidad de Pennsylvania, y actual directora del Instituto de Ciencias del Bienestar y la Felicidad de Universidad Tecmilenio entre muchos otros.

“Wellbeing 360° es una oportunidad de vivir experiencias únicas, trascendentales y adquirir paralelamente nuevos conocimientos y aprendizajes. Este año, tendremos una agenda muy completa, con expertos y voces reconocidas de todo el mundo, que transmitirán su amplio conocimiento en sus campos de desarrollo, compartiendo historias increíbles de éxito personal, superación y autoconocimiento”, apunta Ballesteros.

Instituto de Ciencias del Bienestar y la Felicidad de la Universidad Tecmilenio

Los asistentes obtendrán las herramientas necesarias para aumentar el compromiso, el bienestar, la productividad, los valores y el sentido de innovación y creatividad, aplicables en su día a día.

Desde el año pasado, debido a las medidas de distanciamiento por la contingencia sanitaria, Wellbeing 360° ha cambiado la modalidad de evento presencial a virtual, con lo que ha logrado traspasar fronteras para que más personas alrededor del mundo se unan. Este 2021 se espera la participación de asistentes de México, Panamá, Argentina, Perú, Costa Rica y todos los países de habla hispana en América Latina.

Para inscribirse gratuitamente y conocer más acerca de Wellbeing 360°, los talleres, conferencias y ponentes, visita la página del foro Wellbeing 360°.