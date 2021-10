CEO de Spanx regaló un viaje en primera clase y 10,000 dólares a cada uno de sus 500 empleados en video viral

‘¿Donde se consigue un jefe así?’, preguntaron muchos de los millones de internautas que vieron o compartieron el video viral de quien ya llaman en redes sociales “la mejor jefa del mundo”. Se trata de Sara Blakely, CEO de Spanx, una empresa dedicada a la fabricación de ropa interior en Estados Unidos. Para festejar una millonaria venta de acciones de su compañía, la empresaria regaló boletos de avión en primera clase y 10,000 dólares en efectivo (unos 200,000 pesos mexicanos) “para disfrutar del viaje” a cada uno de sus 500 empleados

Sara Blakely publicó en Instagram el video del momento en que le da la gran noticia a sus trabajadores. Todo ocurrió la semana pasada, durante un evento de la empresa.

La emocionada CEO de Spanx dio un emotivo discurso para celebrar que cerró un acuerdo con la empresa de capital privado Blackstone por la venta de acciones con valor de 1,200 millones de dólares.

“Me enorgullece decir que me asocié con Blackstone, que compró la mayor parte de Spanx. Con todo mi corazón amo esta marca. Con todo mi corazón seguiré amando esta marca. Seguiré siendo una accionista importante y seguiré ayudando a la empresa a alcanzar su mayor potencial, así como seguiré cumpliendo mi mayor pasión: elevar a las mujeres”, escribió Blakely en una publicación de Instagram al anunciar la adquisición.

¡Viajes y dinero para todos!

Para agradecer el esfuerzo de sus colaboradores y reconocer su labor para alcanzar tal logro, Sara Blakely regaló a cada uno de los casi 500 empleados de Spandex un lujoso viaje y dinero en efectivo.

“Fue un anuncio emotivo lleno de lágrimas de felicidad al reconocer lo lejos que hemos llegado. Y luego las lágrimas realmente comenzaron a fluir cuando sorprendí a todos con 2 boletos de primera clase a cualquier parte del mundo y 10,000 [dólares] en efectivo para gastar en el viaje”, escribió la directora ejecutiva al pie del video publicado en su cuenta de Instagram.

En el clip, de poco más de 4 minutos de duración, se puede ver cómo anunció la sorpresa y las reacciones de los emocionados trabajadores.

“Para celebrar, regalaremos a todos los empleados de Spanx dos boletos de avión en primera clase para ir a cualquier parte del mundo”, dijo la multimillonaria ante una audiencia atónita.

“Si te vas de viaje es posible que quieras ir a una cena muy bonita, es posible que quieras ir a un hotel muy bonito, y por eso con los dos pasajes de primera clase de cada uno a cualquier parte del mundo, cada uno recibirá 10,000 dólares”, agregó Blakely mientras sus colaboradores se moraban incrédulos unos a otros y muchos derramaban lágrimas de emoción.

La publicación ya tiene más de 1.3 millones de reproducciones y supera los 124 mil likes, con miles de comentarios de internautas celebrando el gesto de Sara.

“¡Realmente quiero que cada empleado celebre este momento a su manera y cree un recuerdo que les dure toda la vida!”, escribió la empresaria en la descripción del video.

Sara Blakely recuerda con nostalgia cómo inició Spanx

Como era de esperarse, la venta de la mayor parte de su empresa le detonó muchos sentimientos a en Sara Blakely, de 50 años. Al compartir la noticia de su asociación con Blackstone, la empresaria recordó cómo han sido estas dos décadas dirigiendo su exitosa compañía.

“La gente me ha preguntado por 20 años, ‘¿Cuándo venderás Spanx?’. Y durante 20 años les decía... ‘Simplemente lo sabré’. Bueno, ese día es hoy. […] He estado autofinanciando esto durante 21 años y no puedo esperar a ver qué podemos hacer por nuestros clientes con todos los recursos globales de Blackstone respaldándonos”, comentó en Instagram.

“Ahora, junto con Blackstone, tendremos aún más oportunidades de promover nuestra misión de hacer del mundo un lugar mejor... ¡un trasero a la vez!”, remató Sara.

Spanx se fundó en el año 2000, en Georgia, Estados Unidos. En ese entonces, la empresaria logró montar su negocio con solo 5,000 dólares que tenía ahorrados.

“Todos se rieron de mí, pero yo siempre creí en nuestra misión”, dijo Blakely al inicio de su discurso viral.

“En la pizarra de mi habitación escribí una meta. Dije: 'Esta empresa algún día valdrá 20 millones de dólares'. Todo el mundo se rio de mí… Entonces, estar aquí hoy me hace pensar en lo que hemos podido crear y lo que hemos podido hacer al ser auténticos y amables, y [entregar] productos increíbles a las mujeres”, continuó.

“Utilizar principios muy femeninos en un espacio muy masculino, que son los negocios, liderar con intuición y vulnerabilidad… Creo que es un gran momento en el tiempo para las mujeres”, agregó al brindis.

“Salud por 21 años de magia y muchos más por venir”, remató la fundadora y CEO de Spandex.