Chefs de restaurante mexicano rechazan premio The World's 50 Best por considerar que la organización fomenta el abuso y sexismo

“Gracias, no gracias”, se lee en una imagen publicada en el Instagram de Masala y Maíz, un restaurante mexicano que a través de la investigación “explora los puntos de encuentro entre países como México, India y el Este de África”.

Masala Y Maiz vía Instagram

La frase viene sobre una imagen que muestra la nominación al premio The Macallan Icon Latin America por parte de The World's 50 Best Restaurants.

“Estamos agradecidos de ser reconocidos entre tan increíbles creadores de cambios y desde este lugar grato y humilde elegimos declinar a esta nominación”, dicen Norma Listman y Saqib Keval, chefs de Masala y Maíz, a través de sus redes sociales.

Además de ellos, dentro de los nominados se encuentran: Leandro Cristóbal, de Café San Juan, de Argentina; Rodrigo Oliveira y Adriana Salay, de Mocotó y Quebrada Alimentada, de Brasil; y Rafael Rincón, de Comida Para Todos Chile y Fundación Gastronomía Social, de Chile.

Tal vez te interese: Los 10 países que más se acercan a la igualdad de género

¿Por qué decidieron declinar?

De acuerdo con el comunicado, “instituciones como The World’s 50 Best [Restaurants] fomentan una cultura fracturada a causa del abuso y sexismo”.

“Estamos convencidos de que para lograr el cambio que nuestra industria necesita, requerimos dejar de contribuir con un sistema que recompensa y próspera a partir de la explotación de los trabajadores”, explican.

Listman y Keval, expresaron que desean trabajar en comunidad y equipo para lograr un futuro saludable para todos.

“Estamos llenos de esperanza por los cambios que están ocurriendo en nuestra industria, deseamos continuar trabajando en comunidad y equipo para seguir apostando por un futuro saludable y justo para todos”.

¿Qué es The World's 50 Best Restaurants?

Se trata de un ranking que desde el 2002 enlista a los restaurantes considerados como los mejores del mundo. En su página web, esta organización expone:

“Desde 2002, The World's 50 Best Restaurants, ha reflejado la diversidad del panorama culinario del mundo. Gracias a su panel de más de 1,000 expertos culinarios, así como a su procedimiento de votación estructurado y auditado, la lista anual de los mejores restaurantes del mundo ofrece una instantánea de algunos de los mejores destinos para experiencias culinarias únicas, además de ser un barómetro para tendencias gastronómicas globales”.

Un restaurante que alza la voz

Como mencionamos al principio de la nota Masala Maíz conjunta sabores de varias culturas. De hecho, Masala significa “mezcla de especias'' que significa literalmente “especia ardiente”, según Larousse Cocina, y esta palabra se utiliza comúnmente en la cocina hindú.

No es la primera vez que el restaurante se pronuncia en la lucha por la igualdad de condiciones o de causas sociales. Dentro de sus publicaciones en redes sociales también cuentan con mensajes que destacan estos valores, por ejemplo: “A construir la comunidad en la que queremos vivir”.

Asimismo, el 8M (8 de marzo de este año 2021) realizaron una iniciativa para que las mujeres (cis, trans y demás disidencias) pagaran lo que pudieran de su menú para llevar, y donaron sus ganancias a la organización “Nos Queremos Vivas Neza”.