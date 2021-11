Una empresa alemana dice que Facebook se inspiró en su logo para la creación del distintivo de Meta

Recientemente, Facebook cambió su identidad de marca y ahora conoceremos a la empresa matriz de varias redes sociales como Meta. En este contexto, la empresa alemana M-sense Migräne, propietaria de una aplicación para tratar la migraña, señaló que el nuevo logo de la firma de Mark Zuckerberg es bastante parecido al de su plataforma.

“Nos sentimos muy honrados de que en @facebook se sintieron inspirados por el logotipo de nuestra aplicación de migraña; tal vez también se inspiren en nuestros procedimientos de privacidad de datos”, expresó M-sense Migräne, a través de Twitter.

We are very honoured that @facebook felt inspired by the logo of our migraine app - maybe they’ll get inspired by our data privacy procedures as well

