Virgin Galactic de Richard Branson vende 700 boletos para viajar al espacio, cada uno en más de 9 millones de pesos mexicanos

La empresa de turismo espacial Virgin Galactic, propiedad del magnate británico Richard Branson, anunció que ya vendió desde agosto más de 100 boletos para viajar al espacio en futuras misiones. El precio de cada boleto ronda los 450 mil dólares, es decir, más de 9.1 millones de pesos mexicanos, según el tipo de cambio de hoy.

“Estamos entrando en un período de mejora de la flota con una hoja de ruta clara para aumentar la durabilidad, la fiabilidad y la previsibilidad de nuestros aviones de servicio comercial. […] La demanda de viajes espaciales es fuerte y estamos vendiendo asientos más rápido de lo que esperábamos", dijo Michael Colglazier, director ejecutivo de Virgin Galactic, en un comunicado publicado en el blog de la empresa.

"En agosto de 2021, se abrieron las ventas a nuestra comunidad de Spacefarer, el grupo de los primeros que alzaron la mano y reservaron su derecho a ser los primeros en la fila para conseguir boletos. La compañía anunció un objetivo de 1,000 reservas antes del lanzamiento del servicio comercial de astronautas privados. Aproximadamente 700 de estos 1,000 se han vendido hasta la fecha. El precio actual de 450,000 [dólares] por asiento, ha sido bien recibido", agregan en su reporte de resultados del tercer trimestre de 2021.

El fundador de la compañía, Sir Richard Branson, fue el primer pasajero turístico en viajar al espacio en una nave de Virgin Galactic el pasado 11 de julio, unos cuantos días antes de que Jeff Bezos lo hiciera en un cohete de su empresa, Blue Origin.

"To all you kids down there..." - @RichardBranson's message from zero gravity. #Unity22



Watch the livestream: https://t.co/5UalYT7Hjb pic.twitter.com/lYXHNsDQcU