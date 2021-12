Elon Musk es un orador terrible. Pero sigue escuchando.

This article was translated from our US edition using AI technologies. Errors may exist due to this process. Opinions expressed by Entrepreneur contributors are their own.

Lo ames o no, lo respetes o no, hay pocos argumentos de que Elon Musk no sea un genio. Pero con todos sus enormes talentos y su notable inteligencia, hay una cosa que no hace muy bien. No es un orador público muy bueno. ¿No me crees? Luego, tómese 12 minutos de su vida y mire este video de YouTube de la presentación de Musk en 2015 en una conferencia sobre el cambio climático en París. Como orador profesional, encontré su estilo de presentación bastante espantoso. Musk rompe casi todas las reglas de presentación y viola casi todas las habilidades de la plataforma. Murmura y tartamudea. No involucra a su audiencia. Aporta muy poco humor, energía o vivacidad a su presentación. Se queda quieto durante la mayor parte de su discurso. Sus diapositivas son pequeñas, aburridas y demasiado densas. No aprovecha tecnologías como el video y los gráficos para mejorar sus puntos. Musk a veces pierde el hilo de sus pensamientos y luego vuelve a él. A veces parece como si solo estuviera hablando consigo mismo y no con una habitación llena de gente. Parece mirar más a sus monitores que a la audiencia. Se mete las manos en los bolsillos. Los oradores profesionales, como yo, no hacen esto. Relacionado: ¿Alguna vez se preguntó por qué Netflix rara vez tiene problemas de transmisión? Estamos entrenados para dar un espectáculo. Un acontecimiento. Una actuación. Una experiencia. Nos pavoneamos por el escenario, gesticulando, haciendo pantomimas, saludando y actuando. Usamos palabras como "¡Boom!" "¡Pow!" ¡Sí! "Y" ¡Clavado! "Los grandes oradores que conozco ni siquiera usan diapositivas de PowerPoint porque cuentan historias, tejen historias y comparten lecciones con humor e ideas personales. Y si se apoyan en la tecnología no es con tablas y gráficos aburridos como los que usa Musk, pero videos divertidos, imágenes llamativas y citas concisas de figuras históricas icónicas. Saltan, bailan, sudan y gritan y aportan dinamismo a un evento. Hacen que su público grite respuestas, se abrazen y caminen sobre brasas. Musk no hace eso. Entonces, en comparación con los profesionales, es un orador bastante terrible. Y, sin embargo, no podía dejar de ver su discurso. De hecho, lo he visto varias veces. ¿Porqué es eso? ¿Soy un defensor del cambio climático? ¿Un ambientalista? ¿Un partidario de la industria petrolera? ¿Es porque soy un fanático de Elon Musk? Bueno, está bien, un poco. La razón por la que su presentación fue tan convincente no tuvo nada que ver con sus habilidades de presentación. Fue por él. Y su contenido. Quería escuchar lo que Elon Musk tenía que decir sobre este tema porque estoy interesado en él. Creo que es extremadamente inteligente y su punto de vista me interesa. Sé que hace su investigación. Sé que cuando hable de un tema cercano y querido para su corazón (y su negocio, que es la venta de vehículos eléctricos), tendrá algo relevante que decir. Y quiero escuchar eso, sin importar si está hablando desde detrás de un podio o sentado en el lomo de un caballo. Y su contenido no defraudó. Musk desglosó un problema enorme (el cambio climático) en una explicación simple de 12 minutos junto con cómo lo resolvería (un impuesto al carbono). No importa si estás de acuerdo con él o no. Lo que importa es que pudo transmitir su mensaje de manera sucinta. Sin brasas. Sin sudar. Sin saltar, gritar o gritar. Demasiados oradores se centran en estas teatrales. No presta suficiente atención a su mensaje. Saben que tienen poco que decir. Así que encubren su falta de contenido con campanas y silbidos. Relacionado: ¿Quiere saber cuál es el mejor lugar para encontrar un nuevo empleado? Por supuesto, un nivel mínimo de habilidades de comunicación es importante al hablar con un grupo. Pero al final, no se trata en absoluto del hablante. Se trata del contenido. Eso es lo que la gente vino a escuchar. Si la información que vas a brindar a una audiencia es realmente importante para ellos, entonces te escucharán sin importar qué tan mal orador seas. Elon Musk es un orador bastante terrible. Pero escuché.