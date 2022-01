Cómo convertir a ex empleados en defensores

Hace un tiempo, escuché de un miembro de la familia que trabaja en el campo médico que había visto a un paciente con la camiseta de nuestra empresa en su clínica. Después de sondear un poco, quedó claro que el paciente no había trabajado en Later durante algún tiempo ... sin embargo, estaba contento con nuestro logotipo corporativo y hablaba positivamente sobre nuestra empresa. Por muy halagadores que sean nuestros hilos de marca, me gusta pensar que su respaldo fue más que solo la camiseta.

Al entrar en la Era de la Gran Resignación , la forma en que gestionamos nuestras relaciones con los "ex" empleados es más importante que nunca. Incluso si se enorgullece de ser un lugar de trabajo de primer nivel o de tener una gran cultura empresarial, la probabilidad de que esté a punto de perder talento en este momento es alta: cuatro millones de estadounidenses renunciaron a sus trabajos en julio pasado cuando la pandemia inspiró a las personas a reevaluar sus vidas y carreras .

Así que, por muy importante que sea asegurarse de que su equipo actual sobreviva y prospere , también es clave fomentar salidas positivas. Sí, es posible que esté perdiendo a un trabajador valioso, pero su relación con un ex empleado no termina en su fecha de salida: evoluciona. He aquí cómo replantear el final como un nuevo comienzo.

Su relación no termina en la fecha de salida de un empleado

Cuando un ex empleado ingresa al mundo, está armado con historias de su tiempo en su empresa, que pueden afectar su reputación. Los ex empleados se convierten en las personas que le recomiendan grandes futuros empleados ... o los apartan de su marca por completo.

No siempre puede ser responsable de cómo un empleado reacciona o procesa una salida, por supuesto, pero existe la oportunidad de hacer lo que esté bajo su control para promover el mejor resultado. Incluso las situaciones de despido se pueden ejecutar con respeto y dignidad.

Tomemos Airbnb, por ejemplo, que lanzó un " directorio de talentos " para los empleados afectados por sus despidos pandémicos, o McKinley, que opera redes de ex alumnos para ex miembros del equipo . Es importante asegurarse de que la salida se realice con tanta positividad como la incorporación. Desde cartas de aceptación de renuncia que desean suerte a los empleados y agradecen las contribuciones hasta despedidas cordiales en Slack (o en persona) hasta programas piloto de transición profesional, hay mucho que se puede hacer para que la experiencia sea lo más positiva posible. La clave en nuestra empresa también es garantizar que todos los empleados tengan capital, lo que sin duda ayuda a mantener a nuestra gente conectada y apoyándonos, mucho después de que están fuera de la nómina.

Pero más allá de la logística del embarque, creo que es importante simplemente estar orgulloso de las próximas oportunidades de sus empleados. Cuanto más avanzan, mejor se refleja en su empresa, su formación y el talento que produce.

Los ex empleados pueden fortalecer o deshacer su reputación en línea

No se necesita mucho para empañar la reputación de un empleador a través de las redes sociales en estos días, como podría haber notado cualquiera que haya seguido la saga de mermelada mohosa de Sqirl el verano pasado.

Eso no quiere decir que los malos actores no merezcan que se les llame la atención; más bien, es importante tener en cuenta que es más fácil que nunca para el mundo exterior aprender sobre las prácticas de su empresa a través de hilos virales de Twitter y sitios como Glassdoor, donde los trabajadores pueden ventilar su suciedad de forma anónima. lavandería ... para bien o para mal.

Cuando se trata de la reputación digital de una empresa, hay un valor real en juego. Los solicitantes de empleo recurren a las revisiones en línea para juzgar a un posible empleador, y uno de cada tres candidatos a la entrevista ha rechazado una oferta después de ver una revisión negativa. Un estudio de Pentland Analytics encontró que las empresas que enfrentaron un golpe de reputación en las redes sociales experimentaron una disminución del valor del 30%. Hacer un esfuerzo por tratar a las personas de manera justa puede ser de gran ayuda cuando los ex empleados intervienen en la conversación pública sobre su experiencia con su empresa.

Las rupturas laborales son una oportunidad para la autorreflexión

En muchos sentidos, un empleado que está a punto de irse es uno de sus activos más valiosos; es más probable que él o ella le brinde información que sus empleados actuales porque no tiene nada que perder. No importa cuántas encuestas de participación realice, es difícil obtener una imagen clara y honesta de los empleados en nómina. Una entrevista de salida (especialmente cuando las personas se van en circunstancias positivas) es una rara oportunidad de ser sincero.

Y aunque no creo que una empresa deba actuar de acuerdo con las demandas de todos los ex empleados, es importante que los líderes valoren los comentarios sin tomárselos como algo personal. Las rupturas laborales a menudo son emocionales no solo para el empleado, sino también para el gerente y los colegas involucrados. Por esta razón, es importante que los líderes afectados por una salida se registren y examinen el por qué . ¿Era la persona indispensable? ¿Lo extrañarás personalmente? Reformular estas inquietudes como una oportunidad para capacitar a alguien nuevo o construir una nueva amistad puede ser de gran ayuda para garantizar que su trato hacia los que se van y los recién ascendidos o empleados sea justo.

Por supuesto, los ex empleados se van con algo más que una "última impresión". La creación de una relación duradera comienza el primer día. Trate a las personas con usted a lo largo de toda su carrera y es más probable que cree una embajadora de empleados. E incluso mejor que tener ex -empleados que hablen con cariño de usted es que los empleados actuales lo defiendan tanto dentro como fuera de la oficina mientras se mueven por sus vidas.