Antes de que mi startup lanzara un solo producto, gasté cada dólar que teníamos en adquirir un competidor

Compré un competidor.

Eso no es único, por supuesto, pero esto es lo que es: en ese momento, mi empresa tenía 6 meses y no había logrado fabricar nada. La adquisición nos costaría casi cada dólar que teníamos.

No ves este movimiento en el libro de jugadas de inicio tradicional. Sonaba loco; Estaba en riesgo de perder ambos negocios. Pero se convirtió exactamente en el empujón que necesitaba mi empresa. Eso me enseñó algo: ¡Tira el libro de jugadas! A veces, una pequeña empresa necesita actuar como una grande.

Para ser claros, no vengo de un entorno de lujo en fusiones y adquisiciones o finanzas. Anteriormente trabajé en marketing .

Entonces, ¿cómo sucedió todo esto? Durante años he investigado productos para la menstruación de todo el mundo en busca de algo que no causara las infecciones que había contraído por el uso de tampones. Cuando encontré un disco menstrual desechable poco conocido llamado En lugar, desarrollado por una triatleta y un equipo de médicos, me ofrecí a trabajar para ellos. No estaban interesados, así que diseñé un producto que competía con el de ellos, mejoré los materiales y comencé mi empresa, llamada The Flex Company , en 2016.

Traté de recaudar dinero, pero como se puede imaginar, esto fue difícil de vender a los capitalistas de riesgo masculinos. Dijeron que querían ver tracción antes de invertir, pero no podía fabricar nada sin financiación. Incluso cuando me las arreglé para juntar casi $ 1 millón, lo que se sintió como un gran logro, no fue suficiente para construir mi propia línea. Luego, cuando finalmente encontré un fabricante, se retiraron por un contrato más grande.

Fue entonces cuando me di cuenta de que necesitaba pensar creativamente. Volví a En lugar y ofrecí un trato. Dije que pagaría el precio total solicitado por su compañía (que definitivamente no tenía en el banco) si aceptaban un pago inicial y me permitían hacer pagos anuales con intereses. Ellos estan de acuerdo. Tuve mi adquisición.

También obtuve activos reales con los que trabajar. Utilicé la línea de fabricación de Place para fabricar nuestro producto, llamado Flex Disc, utilizando materiales más nuevos. Pero también continué produciendo el producto de Place, que renombramos como Softdisc, y lo hicimos rentable en tres meses. Ese flujo de efectivo financió las operaciones comerciales de Flex y pagó el precio total de adquisición en los años siguientes.

Esta estrategia poco convencional también atrajo a inversores que quedaron impresionados por nuestra competencia estratégica, operativa y financiera. Continuamos recaudando $20 millones adicionales y hoy somos un líder mundial en productos sostenibles para el período con distribución nacional en todas las tiendas Target, CVS, Walgreens y Rite Aid junto con más de 10,000 tiendas minoristas.

Una cosa que he aprendido es a no sentirme amenazado por la competencia. Por el contrario, trato de entender profundamente a mi competencia, encontrar puntos en común y buscar oportunidades. Después de mi primera adquisición, me mantuve atento a más personas con ideas afines que intentaran resolver el mismo problema. Eso me llevó a encontrar un Kickstarter para una copa menstrual reutilizable con un diseño único de lengüeta para que sea fácil de quitar. Me acerqué a los cofundadores para ofrecerles mi apoyo. Durante el año siguiente, nos reunimos con frecuencia y finalmente acordamos que todos estaríamos mejor si uniéramos fuerzas. Seis meses después de esa adquisición, nuestro nuevo producto conjunto estaba en las estanterías de Target.

Los fundadores a menudo pasan por alto este modelo no tradicional de fusiones y adquisiciones, aunque no debería ser así. Hace poco comencé a asesorar a una joven empresa de tecnología financiera y, según mi experiencia, decidieron adquirir un competidor para acelerar su propio crecimiento y aprovechar ese resultado para recaudar capital de riesgo. La lección aquí es que las fusiones y adquisiciones y el crecimiento inorgánico no son solo para unicornios y empresas públicas. Con un poco de creatividad, incluso aquellos que recién comienzan pueden hacer negocios de gran visión que impulsen a su empresa hacia adelante.