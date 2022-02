La mejor habilidad de liderazgo que puedes desarrollar ahora mismo

Al tratar de ayudar a resolver un problema que estaba causando un conflicto entre mis compañeros de equipo hace muchos años, me acerqué a mi gerente con una sugerencia. Inmediatamente se enojó y me dijo en respuesta a mi sugerencia: “Me gustaría quedarme en casa en pijama todo el día y que me envíen mi cheque de pago por correo, pero no es así como funciona la vida”.

Muchos años después, pienso en ese gerente y espero que su sueño de quedarse en casa y trabajar en pijama se haga realidad. Pero lo que más pienso cuando recuerdo esa conversación fue la falta de empatía, tanto hacia mí en el momento como hacia el equipo que necesitaba que él fuera un líder amable y comprensivo. Me puse de pie para ganar nada con mi sugerencia. De hecho, el trabajo del proyecto que hubiera sido fácil para mí habría recaído en otra persona, pero el cambio general habría ayudado al equipo de manera exponencial. Desafortunadamente, él no podía o no quería ver eso. Su falta de franqueza, amabilidad y empatía ese día significó que nunca lo vi como mi líder de ninguna manera a partir de ese día.

Si desea que su equipo sea abierto con usted, debe cultivar la empatía para que realmente pueda verlos y satisfacer sus necesidades como líder. Si tiene un rol de gerente por cualquier otra razón que no sea ayudar a las personas, tal vez sea hora de repensar sus prioridades. Ser un líder requiere cosas de usted, a veces cosas difíciles, y una de ellas es ser empático y compasivo con las personas a su cargo.

¿Cómo es un líder empático?

Recientemente, el CEO de Microsoft, Satya Nadella, señaló el poder de la empatía en una entrevista con Harvard Business Review . Conectó la empatía no solo con el cuidado de las personas, sino también con el pensamiento de diseño, la innovación, la atención al cliente y, en última instancia, el resultado final.

Nos han enseñado desde la escuela primaria que la empatía significa ponerse en los zapatos de otra persona y ver el mundo desde su perspectiva, pero las formas verdaderamente poderosas de empatía no comienzan ni terminan ahí. Llegan a todos los ámbitos de nuestra vida y trabajo. Nos ayudan a sentirnos vistos y seguros, conectados con los demás y empoderados para manejar los conflictos de manera amable e inclusiva.

Un líder verdaderamente empático es proactivo

Los buenos líderes no solo resuelven los problemas a medida que surgen, sino que buscan activamente formas de allanar el camino para su gente. Y allanar el camino y eliminar obstáculos requiere empatía. Requiere la capacidad de comprender el cableado, las necesidades y el ritmo de las personas, y responder en consecuencia.

Este tipo de proactividad puede requerir que haga su tarea con su gente para comprender sus fortalezas y desafíos. También puede requerir que de vez en cuando presiones a los líderes por encima de ti y les digas lo que no funcionará con tu equipo. A pesar de lo difícil que pueden ser esas cosas, es el tipo de inversión en su gente que siempre le devolverá los frutos.

Un líder verdaderamente empático muestra una alta empatía cognitiva.

La empatía cognitiva es exactamente lo que parece: empatía basada en la comprensión cognitiva de la perspectiva de alguien. No requiere emoción de nuestra parte, pero sí requiere comprensión y voluntad de comprometerse con esa comprensión. La empatía afectiva es la empatía que se basa en la emoción. Cuando alguien llora contigo o siente tu ira dentro de sí mismo, esto es empatía afectiva en el trabajo.

En general, las personas pueden tener niveles altos o bajos de ambos tipos de empatía y no hay formas incorrectas de sentir empatía. Sin embargo, se cree que los mejores líderes son aquellos que tienen un nivel cognitivo alto y un nivel afectivo bajo porque esto les permite relacionarse empáticamente con los empleados y sus sentimientos y frustraciones sin verse arrastrados a la lucha emocional.

Un líder verdaderamente empático es inclusivo

Más que simplemente ver la perspectiva de otra persona, la empatía significa reducir la velocidad y ver las necesidades, las velocidades y los credos de los demás, y luego ayudarlos a encontrar los entornos que funcionan mejor para ellos. Un líder empático es un líder que entiende que no todos nuestros cerebros están conectados de la misma manera. Tomarse el tiempo para ver a las personas como individuos con conexiones, necesidades y motivaciones únicas crea la seguridad y la inclusión que son vitales para un equipo de alto funcionamiento.

Un líder verdaderamente empático te hace sentir seguro

Los mejores líderes crean seguridad, cultivan la empatía y honran la diversidad de su gente. Se aseguran de que todos se sientan seguros, vistos y valorados por lo que aportan al equipo. Sin seguridad psicológica, los equipos se tambalean y finalmente fracasan porque no se sienten lo suficientemente seguros para llevar su auténtico yo al trabajo.

Si quiere el mejor trabajo de su gente y quiere fomentar la innovación, el pensamiento de diseño y todas las cosas buenas que provienen de entornos psicológicamente seguros, ponga a prueba sus músculos de la empatía. Desarrollar la empatía como una habilidad de liderazgo es la mayor inversión que puede hacer por usted mismo, su gente y su organización en un momento de nuestro mundo en el que la amabilidad es más necesaria que nunca.

