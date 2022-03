La diferencia entre atributos y habilidades, y por qué uno es más importante que el otro

Cada vez que juzgamos el potencial de nosotros mismos o de los demás en función de las habilidades, estamos cometiendo un error. Es un poco como juzgar el rendimiento de un automóvil en función de su aspecto, en comparación con su rendimiento en diferentes condiciones de la carretera.

La conclusión es que cuando medimos el desempeño de nosotros mismos o de nuestros equipos, las habilidades nos cuentan solo una parte de la historia, y tal vez no la parte más importante.

En tiempos de incertidumbre, nuestras habilidades a menudo pasan a un segundo plano.

Volvamos a los albores del Covid. El entorno era completamente nuevo, tremendamente estresante y completamente incierto. Nuestro primer "trabajo" fue descubrir cómo navegar este nuevo mundo en el que nos habían metido. Sin siquiera darnos cuenta, cada uno de nosotros comenzó a confiar en nuestra adaptabilidad, perseverancia, mente abierta y coraje.

Esto es lo que sucede cada vez que nos vemos envueltos en cualquier tipo de incertidumbre: nos vemos obligados a usar tiempo y energía para resolver las cosas, dar sentido a lo que es completamente nuevo. Esto es necesario ya sea que el cambio sea deliberado (usted decide hacer un giro en su vida, como probar un nuevo trabajo o mudarse a una nueva área), o si se nos impone (un despido, un desastre climático o una pandemia mundial). ). Nuestra capacidad para avanzar y continuar desempeñándonos de manera óptima durante estos tiempos se basa en los atributos que aportamos, no necesariamente en nuestras habilidades.

La confianza se basa en los atributos, no en las habilidades

Piensa por un momento en alguien en tu vida en quien confíes profundamente. Puede ser un familiar, un amigo, un compañero de trabajo o incluso un jefe. Mientras imagina a esa persona en su cabeza, hágase esta pregunta: ¿Qué hizo que me hizo confiar en ellos? Lo más probable es que, si lo piensas por un momento, obtendrás respuestas como, me cubrieron la espalda , o me permitieron correr un riesgo , o fueron responsables, empáticos, auténticos y tenían integridad .

A menudo pensamos y describimos la confianza como un sentimiento, pero un sentimiento es simplemente una emoción humana. La confianza es algo más. Es una creencia, y la creencia es una emoción que ha sido racionalizada o justificada. Para creer algo, debemos decidir hacerlo. Esto nos dice la simple verdad de que no podemos hacer que nadie confíe en nosotros. Todo lo que podemos hacer es comportarnos de una manera que permita que esa persona decida confiar en nosotros.

Cualquier equipo o negocio que quiera tener un desempeño óptimo, incluso cuando las cosas van mal, debe tener una base de confianza. Y los comportamientos que conducen a la confianza son casi todos atributos. La empatía, la responsabilidad y la autenticidad no son habilidades que nos enseñan y aprenden; son atributos que desarrollamos. Si bien muchas de las habilidades que definimos como desempeño se pueden ver, medir, probar y calificar, los atributos que generan confianza están ocultos y son difíciles de ver. Es muy difícil evaluar la capacidad de alguien para generar confianza o decidir confiar en alguien simplemente mirando las estadísticas o leyendo un currículum.

Las habilidades se pueden enseñar, pero los atributos deben desarrollarse

Si alguien me dijera: "Rich, me gustaría aprender a disparar una pistola a un blanco y acertar siempre en la diana", llevaría a esa persona a un campo de tiro y, en un par de horas, enséñales precisamente eso. Disparar es una habilidad y se puede enseñar, al igual que escribir a máquina o conducir.

Sin embargo, si esa misma persona dijera: "Rich, me gustaría aprender a ser más paciente o adaptable", me quedaría perplejo. No se puede enseñar paciencia. Del mismo modo, no puedes aprender y desarrollar atributos de la misma manera que haces una habilidad. Desarrollar un atributo requiere automotivación, autodirección y voluntad de esa persona para desarrollar ese atributo. Cuando está formando un equipo, es más importante encontrar personas que tengan los atributos que necesita en lugar de la habilidad. Si la persona tiene los atributos correctos, siempre puedes enseñarle la habilidad.

El alto rendimiento depende de los atributos

Todos podemos estar de acuerdo en que el músico en el concierto, el atleta en el campo de fútbol o la persona de negocios que clavó la presentación de ventas tuvieron un buen desempeño. Pero la medida de los verdaderos mejores empleados a menudo no se toma cuando las cosas van muy bien, se evalúa cuando las cosas van mal.

Cuando el plan cambia, el entorno cambia, todo comienza a desmoronarse. Así es como juzgamos a nuestros mejores artistas. Y la capacidad de seguir actuando en estas situaciones no se trata solo de las habilidades. Es muy difícil, si no imposible, aplicar una habilidad conocida a una situación desconocida. Esto es cuando nos apoyamos en nuestros atributos. Cosas como la adaptabilidad, la perseverancia, la mentalidad abierta y la paciencia son las que nos ayudan a superar cuando intentamos actuar en la incertidumbre. Ciertamente es cierto que el alto rendimiento requiere algunas habilidades en cualquier disciplina que uno opere. Pero actuar todo el tiempo, independientemente de lo que suceda a tu alrededor, se trata de los atributos que traes a la mesa.

El potencial se esconde en los atributos, no en las habilidades

Siempre estamos buscando explorar y descubrir nuestro potencial, así como aquellos en nuestro ámbito de atención. Lo que debemos recordar, sin embargo, es que el potencial siempre está en el futuro. El potencial se trata de lo que podría ser , no de lo que es. Las habilidades solo nos dicen lo que es , mientras que los atributos nos dicen lo que podría ser .

Tome un ejemplo de la primera selección del draft de la NFL. Es una estrella de rock absoluta en el campo de fútbol universitario. Sin embargo, una vez que ese tipo llega al campo profesional, no puede seguir el ritmo. Ese atleta en el campo de fútbol americano profesional tenía la misma cantidad de habilidades que tenía en el campo universitario, y probablemente más debido a la práctica y preparación en el campo de entrenamiento.

¿Por qué se atragantó? Porque no tenía los atributos necesarios para jugar profesionalmente. Es un juego diferente a la universidad; linieros más grandes, atletas más rápidos, jugadas más complejas. Ese entorno requiere un conjunto (y un nivel) de atributos ligeramente diferente al del campo universitario. Los exploradores que lo eligieron lo vieron actuar dentro de un entorno que se adaptaba bien tanto a sus atributos como a sus habilidades, pero solo las habilidades eran visibles. En el caso de este niño en particular, los exploradores no pudieron ver sus atributos y, por lo tanto, juzgaron mal su potencial.

