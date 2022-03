¿Seguirá existiendo el contenido actual de influencers dentro de 20 años? La respuesta está en la sindicación.

Hace unos años, mi sobrina me visitó en Nueva York. Me estaba hablando de un nuevo programa que estaba viendo sobre seis amigos que vivían en Manhattan, se reunían regularmente en una cafetería y se metían en travesuras. El departamento principal de los personajes, me dijo, estaba a solo unas pocas cuadras del mío y quería visitarlo. Este sería el punto culminante de su viaje.

El “nuevo programa” al que se refería era Friends . Ella nunca había oído hablar de eso antes. Pero a ella le encantó y estuvo disfrutando de cada episodio durante más de una década desde que salió del aire.

Los grandes programas de televisión vivirán así porque las redes de transmisión y los derechos de sindicación mantienen vivos los programas para la posteridad, la nostalgia y los nuevos fanáticos por igual. Pero hay otro género de contenido que explota en este momento, uno con miles de horas de contenido de alta calidad producido por algunas de las celebridades más grandes del mundo: personas influyentes .

Relacionado: Cómo lograr que personas influyentes promocionen su marca

¿Qué pasará con esta creciente comunidad de millones de creadores de contenido ? ¿Personas que están convirtiendo sus pasiones en profesiones? Sí, es posible que YouTube e Instagram sigan existiendo dentro de 20 años. Pero, ¿seguirá siendo visible el contenido de hace dos décadas? ¿O el trabajo de la vida de estos influyentes se quedará en el camino?

¿Dónde encajan los influencers en una web preparada para el futuro?

Estas son preguntas importantes que se vuelven aún más oportunas por la conversación internacional en curso sobre la sostenibilidad digital. Las discusiones sobre las tecnologías Web3 , incluida una Internet descentralizada, se basan en prácticas preparadas para el futuro que garantizarán que el contenido digital permanezca vivo por más tiempo.

“La vida útil promedio de una página web es de 100 días antes de que desaparezca para siempre”, señala la gente de IPFS , cuyo objetivo es superar a HTTP para construir una Internet más resistente. “El medio de nuestra era no debería ser tan frágil”.

Lo que está en juego en esta conversación se agudiza dramáticamente cuando se centra en personas influyentes. Son esencialmente emprendedores que están transformando sus vidas y pasiones en negocios, a menudo tiendas unipersonales que quieren centrarse más en el contenido y menos en la administración y el mantenimiento. ¿Qué será de su contenido décadas después?

Una empresa que intenta una solución en Jellysmack, cuya nueva táctica de licencia de catálogo , lanzada en enero, ofrece sumas globales de $ 50,000 a $ 50 millones a los creadores de YouTube por los derechos de licencia de sus catálogos anteriores. El trato es simple: Jellysmack analiza y predice cuántos ingresos publicitarios cree que el canal de un creador puede devolver dentro de cinco años y esencialmente compra los derechos de las regalías de YouTube del creador por esa duración.

Relacionado: no necesita estar en YouTube para ganar dinero con contenido de video

“Hay mucho valor en las bibliotecas de YouTube que han generado los creadores, pero los creadores generalmente tienen que esperar años para que YouTube pague las ganancias del catálogo”, me dijo un representante de la compañía en un correo electrónico. "Los creadores nos otorgan licencias de sus regalías de monetización de YouTube a cambio de dinero en efectivo por adelantado".

Si bien llaman a esto "licencias", lo considero la nueva versión de la sindicación. Y no es una mala apuesta.

La trayectoria del contenido en las últimas décadas ha sido un enfoque cada vez más democratizado. Desde el momento en que las cámaras se volvieron asequibles para los cineastas independientes, oleadas de artistas comenzaron a contar sus propias historias más allá del sistema de Hollywood. Los avances tecnológicos de las últimas dos décadas han acelerado esa tendencia exponencialmente. Las películas se filman en iPhones . Los sistemas de administración de contenido están permitiendo que la colaboración creativa prospere a escala global, abriendo nuevas oportunidades para cualquier persona en el mundo con la combinación adecuada de talento e impulso.

El futuro se parece mucho al pasado

Los artistas, distribuidores y propietarios de derechos han tardado un tiempo en darse cuenta de las licencias en la era digital. En muchos sentidos, todavía estamos en un período de transición.

Pero la innovación en este espacio no es desconocida. Los “ Bonos Bowie ” de David Bowie fueron una versión temprana de una idea similar. En 1997, Bowie recaudó $55 millones de inversionistas y usó ese dinero para comprar los derechos de su catálogo anterior de 25 álbumes producidos antes de 1990. Luego, las regalías se titularizaron en bonos, obteniendo ganancias para quien haya comprado un bono de Bowie, que tenía una cara. valor de $1,000.

Esencialmente, Bowie recibió un pago global de sus inversores, quienes, al igual que Jellysmack, estaban felices de darle el dinero a cambio de pagos de regalías en el futuro. Y como ha demostrado mi sobrina que descubrió Friends dos décadas después de que salió del aire, las generaciones más jóvenes encontrarán un gran contenido y se enamorarán de él si se les da la oportunidad.

Relacionado: 10 citas memorables de la leyenda del pop David Bowie

En un mundo Web3, las regalías estarán libres de preocupaciones

Ayudar a los creadores a mantener todos sus derechos y regalías es la tecnología blockchain. Los NFT pueden parecer una tendencia molesta , pero representan el futuro del arte.

Los NFT vienen con un registro seguro, transparente y verificable de propiedad y autenticidad. Las regalías permanecen integradas en cada venta. En la tendencia creciente de que los creadores mantengan el control sobre su trabajo, las tecnologías Web3, incluidas las NFT y los contratos inteligentes (donde cada interacción con un cliente se registra en la cadena de bloques), representan el siguiente paso en la democratización tecnológica.

Esto puede parecer un gran giro, pero es una progresión natural que ha estado ocurriendo lentamente durante años. Una vez que la fórmula esté asegurada, los creativos podrán disfrutar de ver recompensado su arduo trabajo en el futuro, tanto financieramente como en las caras de los futuros fanáticos.