La vista desde su parabrisas representa la vida misma

Hay una razón por la cual su parabrisas es más grande que su espejo retrovisor. Es importante tener la visión más clara posible de hacia dónde se dirige. No me malinterpretes, es importante saber qué hay detrás de ti y aprender de dónde has estado. Sin embargo, si lo único que miras es tu vista trasera, es porque vas hacia atrás. Cuando haces eso en la vida, no estás viviendo en el presente y no eres consciente de lo que te espera.

A veces en la vida necesitamos retroceder. Sin embargo, tan pronto como sea posible, debemos poner ese automóvil en marcha y avanzar hacia nuestro destino previsto. Para llegar a ese destino, debemos tener un mapa o una aplicación que nos lleve a donde queremos ir. Fijamos nuestro objetivo e identificamos la ruta para alcanzarlo. A veces, tenemos que tomar una ruta alternativa debido al tráfico pesado o accidentes en el camino (ambas buenas metáforas de la vida). Pero en cualquier caso, necesitas tener una idea general de a dónde quieres ir.

Conozco personas que trabajan duro, tienen un ritmo de vida acelerado y siempre están muy ocupadas, pero no se fijan metas en la vida (y algunas ni siquiera se fijan metas comerciales). Desde mi perspectiva, la mayoría de estas personas están perdidas. Se pierden porque si no sabes dónde quieres terminar, ir más rápido no te llevará allí más rápido.

Los limpiaparabrisas son otra gran metáfora de la vida. A veces, el tiempo es tan malo que necesitas algo que te ayude a mantener las cosas despejadas. Otras veces, necesitas incluso más ayuda que esa. Hace años, conducía con mi familia hasta nuestra casa del lago en Big Bear, California. De repente, llegamos a un parche de niebla que era tan increíblemente espesa que no podía ver el camino. Peor aún, estábamos subiendo una montaña, así que no pude ver ningún lugar seguro para sacar el auto de la carretera. Bajé la ventanilla, saqué la cabeza y literalmente conduje mirando hacia abajo a los pequeños puntos de cerámica blanca de Botts que se encuentran en tantas carreteras en todo el país. Manejé muy, muy despacio, permaneciendo alineado con los Dots mientras mi esposa miraba hacia adelante para advertirme si veía las luces de algún automóvil delante de nosotros. Después de una milla o dos, la niebla se disipó lo suficiente como para subir mi ventana y simplemente conducir lentamente.

Para mí, la metáfora de esto es que a veces podemos necesitar ayuda para llegar a donde vamos. Puede ser nuestro compañero de vida, compañeros de trabajo o un mentor que nos ayude a ver con más claridad. La clave es que generalmente necesitamos seguir avanzando para llegar a donde queremos ir.

Una última observación: no deje que los objetos obstruyan su vista desde el parabrisas. Habrá personas en la vida que se interpondrán en el camino hacia donde te diriges. No los dejes. Habrá gente que quiera detenerte o impedir que mires hacia adelante. No dejes que hagan eso tampoco. Mantenga el parabrisas de su vida tan despejado como lo haría con el parabrisas de su automóvil.

Tu espejo retrovisor es para ver lo que hay detrás de ti, lo que ya pasaste y lo que quedó en el pasado. Con los tiempos locos en los que vivimos, es más importante que nunca recordar que su parabrisas es más grande que su espejo retrovisor por una muy buena razón. A partir de este momento, sepa que es la vista desde su parabrisas lo que lo llevará a donde quiere ir en la vida.