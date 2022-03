Todo lo que sabemos hasta ahora sobre el acuerdo libro récord de Britney Spears

En los últimos años, el mundo volvió a poner a Britney Spears en el ojo público con el movimiento #FreeBritney , lo que resultó en el final de su tutela de 13 años con su padre. Ahora, la artista está dispuesta a contar su versión de la historia en un libro.

Según Page Six , Spears consiguió un contrato por un libro de 15 millones de dólares con la editorial Simon & Schuster después de una guerra de ofertas. Y aunque numerosos documentales y artículos han detallado su historia, esto le dará a la estrella del pop la oportunidad de narrar su viaje con sus palabras.

Un contrato de libros sin precedentes

Quince millones no es una cantidad pequeña, especialmente en el mundo editorial. El contrato masivo de libros de Spears es uno de los contratos de libros de celebridades más caros de la historia, y el más alto de cualquier libro de no ficción de un músico. En comparación, Born to Run de Bruce Springsteen, el segundo contrato de libro más alto para un músico, se vendió por 10 millones de dólares en 2016.

Otras ofertas importantes de libros de no ficción incluyen los 15 millones de dólares que el expresidente Bill Clinton consiguió por su autobiografía de 2004 My Life , así como el acuerdo editorial combinado de 60 millones de dólares de Barack y Michelle Obama.

El acuerdo del libro podría afectar significativamente el patrimonio neto de Spears, que Forbes estima en alrededor de $ 60 millones. Si bien esta puede ser una suma enorme para la persona promedio, es relativamente baja en comparación con otros cantantes pop. En comparación, el valor neto estimado de Jessica Simpson es de $ 110 millones y el de Jennifer Lopez es de $ 150 millones. El valor neto de Spears palidece aún más en comparación con las principales estrellas del pop como Beyoncé y Taylor Swift, que tienen un valor estimado de $ 420 millones y $ 365 millones, respectivamente.

Dejando las cosas claras

Es probable que Spears use el libro como una oportunidad para detallar los últimos 13 años de su vida y tutela, especialmente porque no parece estar contenta con la forma en que su hermana Jamie Lynn Spears la retrató mientras promocionaba sus propias memorias, Cosas que debería. Ha dicho. En una carta de cese y desistimiento a su hermana, el abogado de Britney Spears, Mathew Rosengart, escribió que, aunque no leyó el libro, estaba "sorprendida de ver cómo [Jamie] la explotaba para obtener ganancias monetarias".

“Como dije anteriormente, después de haber soportado una tutela de 13 años que la despojó de sus derechos civiles y libertades fundamentales, Britney ya no será intimidada por su padre ni por nadie más. Britney era el sostén de la familia y también te apoyaba a ti. Está mal ventilar públicamente quejas falsas o fantásticas, especialmente cuando están diseñadas para vender libros. También es potencialmente ilegal y difamatorio”, advirtió la carta de Rosengart a Jamie Lynn Spears.

Britney Spears también ha hecho público su enojo por las memorias de su hermana, a menudo usando las redes sociales como una forma de avergonzar a su hermana.

Aunque el contenido exacto del libro de Spears todavía está en secreto, los lectores esperan ansiosamente el relato de la estrella del pop sobre su tumultuoso viaje. Después de todo, la estrella del pop ha insinuado que tiene información potencialmente mordaz para compartir.

"¡Señor, ten piedad de las almas de mi familia si alguna vez hago una entrevista!" ella escribió en una publicación de Instagram .

