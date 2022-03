Cómo usar el poder del propósito para comercializar su franquicia

Cualquiera que haya pasado tiempo con niños pequeños sabe que una de sus palabras favoritas es "por qué". ¿Porque el cielo es azul? ¿Por qué no puedo tener eso? ¿Por qué tengo que ir a la escuela? "Por qué" es una pregunta importante que debe hacerse sin importar la edad que tenga, especialmente en el mundo de los negocios y, cada vez más, en el desarrollo de franquicias y el marketing de marca.

El porque" Detrás de una marca hay algo a lo que más consumidores e inversores están prestando atención, lo que hace que sea esencial no solo compartir la historia de su marca, sino también su propósito Cuando puede definir y articular el propósito de su marca, tiene el potencial de llegar a más personas que responderán de manera más auténtica a lo que tiene para ofrecer.

La gente no compra lo que haces. Compran por qué lo haces.

El propósito de una marca es su razón de ser más allá de hacer dinero, las iniciativas que pone en marcha para hacer negocios y al mismo tiempo hacer el bien por la sociedad. El propósito de una marca de helados, por ejemplo, podría ser vender helados y fomentar el tiempo de calidad con familiares y amigos; el propósito de una marca de zapatos podría ser vender zapatos mientras ayuda a las personas a sentirse cómodas en el viaje de su vida. Cuando una marca puede encajar sus necesidades comerciales con las necesidades emocionales del público, la gente responde. El autor y experto en liderazgo Simon Sinek lo expresó mejor: la gente no compra lo que haces; compran por qué lo haces.

Sinek ha construido toda una teoría en torno a esta idea, llamada The Golden Circle, que le da a una marca el marco para diferenciar sus propuestas de valor, comenzando por su propósito. Muchas marcas de gran éxito han visto la sabiduría de definir y articular las suyas: Nike quiere “brindar inspiración e innovación a todos los atletas del mundo”, sin importar quién sea ese atleta. Starbucks se esfuerza por "inspirar y nutrir el espíritu humano: una persona, una taza y un vecindario a la vez". Estos no son solo eslóganes. Son palabras destinadas a encarnar el deseo de marcar la diferencia mientras se gana la vida. y la gente está prestando atención en varios niveles.

Un análisis reciente de la industria encontró, por ejemplo, que si bien es más probable que el 75 % de los consumidores confíe en una empresa impulsada por un propósito, casi el 80 % afirmó que estaría más inclinado a querer trabajar para una empresa con un propósito fuertemente definido. Claramente, el propósito es importante y, en muchos sentidos, es importante únicamente para los posibles franquiciados, personas que pueden estar tratando de cumplir su propio propósito, su propio por qué, a través de la propiedad de una pequeña empresa.

La Quinta P

Las marcas de franquicia tienen un lugar posiblemente envidiable en el panorama empresarial estadounidense. Están configurados con sistemas y pautas que permiten a otros aceptar su visión, lo que a su vez permite que miles de personas cada año se conviertan en propietarios de pequeñas empresas. En resumen, hay mucho en juego. Cuando una franquicia puede identificar y articular su por qué a través del marketing de marca, el trabajo de todos se vuelve mucho más fácil porque todos tienen un punto de referencia para guiarlos.

Todas las marcas se definen por ciertos conceptos básicos, como los identifica Philip Kotler, a menudo citado como el padre del marketing. Redujo estos conceptos básicos a cuatro P:

Producto: qué es lo que haces.

Precio: a cuánto lo vendes.

Lugar: donde se puede comprar.

Promoción: cómo lo comercializa.

Desde entonces ha añadido un quinto: propósito. Sin esta quinta P, una marca tendrá problemas con las otras cuatro. El propósito permite que una marca se desarrolle no solo a sí misma, sino también a sus relaciones con los consumidores, los empleados y, en el caso de las marcas de franquicia, los inversores. Sin un propósito central, una marca de franquicia corre el riesgo de perder tiempo y dinero valiosos mientras lucha por definirse a sí misma, desarrollar su potencial y llegar a su mejor cliente.

El inversor con propósito

El marketing y el desarrollo de franquicias tienen que ver con el crecimiento de la marca y la atracción de candidatos a franquiciados. Como director ejecutivo de una agencia de marketing digital de franquicia, me he dado cuenta de que cada vez más de esos candidatos son inversores motivados por un propósito que buscan marcas que se alineen con sus propios objetivos, intereses y ética. He trabajado con docenas de franquicias que están bien establecidas y son prometedoras. Los más exitosos son casi siempre los que tienen un propósito bien realizado, y no importa lo que vendan. Podría ser una marca de jugos orgánicos que promueva una mejor salud, una marca de un concesionario de autos usados que fomente la libertad personal y la independencia, o una marca para niños en edad preescolar que celebre el conocimiento y la preparación. Estas marcas de franquicia son invariablemente capaces de conectarse con las personas en un nivel emocional y, como resultado, atraen a los inversores.

Cuando se trata de cómo comercializar su marca, cada franquiciador debe esforzarse por lograr una conexión emocional con los candidatos a franquiciados. Un propósito de marca claramente definido puede facilitar eso y ayudarlo a llegar a más inversores mejor calificados. Tomarse el tiempo para desarrollar y compartir su propósito habla de qué tan preparada está su marca y qué tan comprometido está con el apoyo de sus franquiciados. También asegura a los posibles socios de franquicia que su marca está enfocada en el crecimiento y en las necesidades del público y la comunidad. Estas son todas las cosas que los inversionistas de franquicias inteligentes toman en consideración al sopesar sus opciones y realizar la debida diligencia.

Alinear sus esfuerzos de marketing

Debido a que el por qué detrás de una marca de franquicia es tan importante, es esencial como líder de marca asegurarse de que su comercialización esté alineada con su propósito y que se comunique claramente y en cada oportunidad a través de una variedad de canales. Una agencia de marketing digital de franquicia experimentada con un conjunto completo de servicios puede ayudarlo a hacerlo. Su trabajo, entre muchos, será asegurarse de que la comercialización de su franquicia incluya el desarrollo de un sitio web atractivo de desarrollo de franquicias y que su contenido hable claramente de su propósito al tiempo que destaca sus propuestas de valor. Responderá preguntas importantes sobre su marca que educarán a los visitantes y los obligarán a querer saber más. Los blogs, las publicaciones sociales , las descargas y más deben reiterar el propósito de su marca para que los inversores potenciales entiendan claramente quién es usted y qué lo motiva a ser el mejor.

Como comercializador de franquicias, comprender el propósito detrás de una marca lo suficientemente bien como para diseñar estrategias de marketing significativas y específicas no es un proceso de la noche a la mañana. Se necesita una inmersión continua en esa marca y un compromiso regular con sus líderes. Pero los socios de marketing experimentados y dedicados siempre se tomarán el tiempo para hacerlo y siempre lo ayudarán a ver el valor en ello. En un sentido muy real, el por qué detrás de los mejores comercializadores digitales de franquicias se trata de alentar y defender el propósito de una marca para que pueda disfrutar de otra P importante: ganancias.