Aprender a abrazar su cultura llevó a esta empresaria a fundar una marca de joyería amada por las celebridades

Mientras crecía, pasé varias vacaciones de verano en la India con mi familia extendida. Me regalaban aretes de oro colgantes y brazaletes de piedras preciosas de colores brillantes que me traía de regreso a casa en Boston. Recuerdo que usé las piezas en la escuela y me burlaron de lo llamativas, brillantes y extrañas que se veían, así que dejé de usar joyas indias. Incluso como adulto, lucho por combinar piezas de joyería india con mi ropa occidental.

“También recuerdo que me molestaron por las cadenas de oro indias que mi madre me ponía antes de ir a la escuela”, dice Rekha Brar, fundadora y directora ejecutiva de Blossom Box Jewelry . “Era reacio a usar las cadenas, pero mi madre me recordaba que mi abuela me las había heredado y lo hermosas que eran. A pesar de lo diferente que me sentía en la escuela, mis padres siempre me alentaron a abrazar mi individualidad, a no mezclarme y a nunca olvidar de dónde vengo”.

Aunque el mercado mundial de la joyería está valorado en 278 500 millones de dólares y continúa creciendo, pocas marcas en el mercado occidental capturan la vitalidad del diseño, los colores y las texturas de la India.

Ahí es donde entra en juego Blossom Box. Los detalles de cada pieza son absolutamente exquisitos, hechos a mano en la India en un taller que emplea a una mayoría de artesanas. No estoy solo en mi obsesión con los diseños de Brar: Oprah Winfrey, Tamera Mowry y Meena Harris también son fans.

Inspirada en las joyas de la era Mughal, Brar pretende capturar una época de opulencia y vitalidad con sus diseños. “Cuando era niño, recuerdo mis viajes a la India en colores vivos”, dice Brar. “Mis padres siempre quisieron que nos mantuviéramos conectados con nuestra cultura. Todavía recuerdo caminar por los mercados, inspirado por las filas y filas de joyas brillantes. Blossom Box Jewelry es una oda a esos viajes y a mi cultura”.

Estas son tres de las lecciones más importantes que ha aprendido en su viaje empresarial.

Conozca sus números

Aunque tenía un trabajo remunerado como contadora, en 2011 Brar finalmente decidió seguir su pasión por la joyería y poner en marcha su negocio. Ella invirtió $5,000 de su propio dinero para lanzar Blossom Box Jewelry, y atribuye el éxito de su marca, que experimentó un crecimiento del 600 % durante el último año, a su experiencia en contabilidad y maestría en administración de empresas.

“Conoce tus números”, dice Brar. “Necesita conocer la salud de su negocio. Miro constantemente nuestro estado de pérdidas y ganancias semanal para comprender qué funciona y qué no”.

Ella acredita su capacidad para analizar números como el motor del éxito del comercio electrónico de la empresa. Comprender de dónde provienen los clientes es clave para saber dónde invertir los dólares de marketing. “¿Sabes de dónde vienen tus clientes? ¿O simplemente estás tirando dinero en los anuncios de Facebook porque ahí es donde crees que debes estar?”.

Leer más: Cómo este 'emprendedor accidental' se está enfrentando a empresas florales heredadas e interrumpiendo la industria

Encuentra tu primer aliado

Cuando se lanzó Brar, hizo algunas ventanas emergentes con la ayuda de amigos y familiares y tuvo un éxito inmenso. También trabajó con microinfluencers para ayudar a difundir su marca. En esos primeros días, recuerda las filas de clientes que esperaban para tener acceso a sus piezas. “Estaba tan sorprendida y me inspiró a seguir empujando”, dice ella. “Con esa confianza de las ventanas emergentes, decidí invertir el muy poco dinero que tenía en nuestra primera feria comercial importante y correr el riesgo”.

Ese riesgo valió la pena. Fue en esa feria donde los diseños de Brar llamaron la atención de un comprador de Neiman Marcus. Al comprador le encantaron las piezas y fue una de las primeras personas que representó a un minorista estadounidense en adoptar la singularidad de los diseños. El comprador escribió una orden de compra de $ 70,000 y Neiman Marcus se convirtió en el primer minorista importante de Brar. Estaba sorprendida y eufórica. A pesar de haber recibido comentarios de otros de que sus diseños eran demasiado orientales, demasiado audaces y demasiado especializados, Brar se mantuvo comprometida con su visión.

“Solo necesitas encontrar ese primer aliado”, dice ella. "Poco después de esa orden de compra de Neiman Marcus, otros minoristas comenzaron a tomar nota de nosotros".

Leer más: ¿Pueden existir licencias de empleados sin problemas ni preocupaciones? Este trío tiene la misión de demostrarlo

Escucha a tus clientes

Blossom Box tiene muchos seguidores porque constantemente pone a sus clientes primero. “A menudo escucho que los clientes luchan y están cansados de comprar joyas de la India, [porque los estilos que quieren] no son adoptados por las marcas principales”, dice Brar. “Nuestros clientes aprecian poder pedir joyas de una marca estadounidense que ofrece envíos y devoluciones rápidos y gratuitos”.

Según los comentarios de los clientes, Blossom Box ahora comenzará a atender a los clientes en una de sus ocasiones más especiales: el día de su boda. Brar y su equipo están lanzando una colección cápsula nupcial este año. “Nuestra colección no será solo para la novia”, dice Brar. “Queremos incluir a todas las mujeres que compartirán ese gran día con ella; su madre, hermanas, primas, tías y amigas. Al final del día, Blossom Box se compromete a cambiar la narrativa de la joyería para que sea excepcionalmente inclusiva y, en última instancia, accesible para todos”.

Leer más: Las alergias alimentarias de su hija hicieron imposible encontrar refrigerios saludables, por lo que esta madre renunció a su trabajo corporativo para cambiar eso